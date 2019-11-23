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23ноября
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сегодня, 08:15 0

В Амурской области женщина пыталась пронести телефоны в колонию

В Амурской области женщина пыталась пронести телефоны в колонию
Фото: pixabay.com

В селе Среднебелая Ивановского района Амурской области женщина попыталась пронести телефоны на территорию исправительной колонии № 3. Осужденным запрещено использовать сотовые. Несмотря на это, гостья колонии, собиравшаяся на длительное свидание с заключенным, собиралась передать ему телефоны.

При этом женщина подтвердила инспектору, что не имеет при себе запрещенных предметов, в том числе телефонов и комплектующих к ним. После этого при досмотре ее личных вещей сотрудники колонии обнаружили два мобильных телефона и зарядное устройство.

«Гражданка пыталась пронести их в учреждение, спрятав в сумке с продуктами. Сотрудники исправительной колонии № 3 УФСИН России по Амурской области предотвратили передачу на режимную территорию запрещенных предметов», – сообщает региональное управление Федеральной службы исполнения наказаний.

Когда тайное стало явным, телефоны изъяли. Заключенный лишился свидания с женщиной. Ее привлекут к административной ответственности. Не исключено, что гостье придется выплатить штраф от 3 000 до 5 000 рублей, сообщает пресс-служба УФСИН России по Амурской области.

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#криминал #происшествия

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