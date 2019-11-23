Гороскоп 23 ноября: Близнецам окажут поддержку, у Львов творческие искания, а Весам стоит сдерживать свои эмоции

Восход Солнца: 07:55

Заход Солнца: 16:36

Солнце в Стрельце.

Овен. Сегодня вполне возможны серьезные перемены в делах. Может случиться и так, что Вы будете зависеть от своих партнеров, поэтому,претворяя свои планы в жизнь, не забывайте о тех, кто помогал Вам. Не стоит злоупотреблять свободой: в нынешнем положении она хороша только до определенных пределов.

Телец. Конфликтный фон предыдущих дней сгладится. Вы на пути к гармонии. Можете строить планы в отношении работы и отдыха. Этот день неблагоприятен для деловых встреч. Встречи с близкими лучше назначать на вечер. Визит друзей или неожиданный сюрприз дадут возможность слегка расслабиться и отдохнуть.

Близнецы. Этот день благоприятен для реорганизации быта, крупных покупок, обмена. Вероятна поддержка со стороны: близкие Вам люди возьмут часть финансовых проблем на себя. Возможно некоторое перемещение по служебной лестнице, но вот в какую сторону – вверх или вниз, будет зависеть только от Вас. Молодым Близнецам рекомендуется не терять много времени на развлечения и встречи, спешите реализовать себя.

Рак. Первая половина дня неблагоприятна. Возможно обострение хронических заболеваний. Желательно заниматься личными делами и укреплением здоровья. Во второй половине дня усилится ваша интуиция. Покровительство Высших сил будет способствовать улучшению сложившейся ситуации.

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Лев. День благоприятен для любви, зачатия, творческих исканий. Внимательно отнеситесь к коллегам. Не упустите возможность реализации творческого потенциала. Рекомендуются встречи, обмен опытом, наставничество. В конце дня не исключена приятная новость, какая-то прибыль, прибавление в семействе.Основные враги Львов сегодня – резкие выражения и злоупотребление алкоголем.

Дева. Опасный, критический день. Вероятны плохие известия, которые застанут вас врасплох или вынудят изменить намеченные планы. Постарайтесь избегать неосторожных высказываний и злоупотребления алкоголем – не исключены конфликты с партнерами и друзьями или крупный скандал в семье.

Весы. Начинания или идеи последнего времени могут принести быстрый и весомый результат. Возможно долгожданное известие или встреча с партнером, которая станет завершением ваших целенаправленных устремлений. День удачен для приобретений, крупных капиталовложений и покупок. В отношениях с любимым человеком лучше сдерживать свои эмоции. Вероятность крупного скандала чрезвычайно высока.

Скорпион. День самозащиты, отстаивания своих принципов. Вероятны недоразумения и неприятности, которые негативно отразятся на вашем авторитете. В этот день влияние Меркурия на вашу жизнь заметно ослабеет. Возможны финансовые потери, ошибки и просчеты в делах, разногласия с начальством или сослуживцами, вызов обществу. Проявив свойственную вам способность к анализу,мягкость и скромность, вы сможете изменить ситуацию к лучшему.

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Стрелец. Сегодня особенно не следует переоценивать свои силы. Ваш удел – тихое семейное счастье. День благоприятный для вступления в брак, для зачатия. Крупные покупки могут быть удачными.

Козерог. Именно сегодня Вам, возможно, повезет решить проблемы в личной жизни. Несмотря ни на какие испытания и препятствия на пути к победе и успеху, постарайтесь сохранять спокойствие. Новые знакомства нежелательны. Не забывайте, что, прежде чем принять какое-либо решение, необходимо внимательно изучить ситуацию.

Водолей. День символизирует провокации и внешнюю агрессию. Постарайтесь завершить до этого дня все дела, так как вероятны неожиданные проблемы, которые притормозят вашу деятельность. У многих Водолеев вырастет объем трат. Вероятны финансовые потери. В семьях возможны хлопоты и траты, связанные с запросами детей.

Рыбы. Жизненная энергия, интуиция, сексуальный потенциал повышаются. Вероятно улучшение самочувствия, улучшение финансового положения и климата в семье. Хозяйственные дела и бытовые и проблемы потребуют немедленного решения. Проявляйте сдержанность – вероятный конфликт разрешится не в Вашу пользу.

Астролог: Вальдемар Небоходцев