После «радиационного инцидента» в море Роспотребнадзор сообщил об отсутствии угрозы для россиян

О каком именно «инциденте» идет речь, Роспотребнадзор не уточняет. 20 ноября американское издание Hal Turner Radio Show сообщило со ссылкой на военные источники, что в Южно-Китайском море был произведен подводный ядерный взрыв. По его данным, детонация произошла на глубине 50 метров, а мощность взрыва составила от 10 до 20 килотонн в тротиловом эквиваленте. По словам источников, «землетрясение исключено». Официального подтверждения этой информации нет.

В Южно-Китайском море действительно мог быть произведен ядерный взрыв. Как сообщают «Известия», такое мнение высказал в пятницу, 22 ноября, руководитель лаборатории прогнозов Центра геофизических прогнозов «Градиент» Виктор Боков. «Мы посмотрели информацию по экзогенным процессам. Там действительно мощные процессы идут, но они очень медленные для инициирования землетрясения. Поэтому маловероятно, что это природное явление, скорее всего, это действительно испытание ядерного оружия», – считает эксперт.

Глобальная сеть мониторинга окружающей среды uRADMonitor фиксирует на побережье Южно-Китайского моря значительное превышение фоновых показаний радиации.

В то же время старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Алексей Куприянов рассказал «Известиям», что сообщения СМИ о том, что в Южно-Китайском море якобы произошел подводный ядерный взрыв, скорее всего, являются фейком.