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Генпрокуратура назвала ошибкой инициативу о новых правилах медосмотра водителей

Генпрокуратура назвала ошибкой инициативу о новых правилах медосмотра водителей
Фото: rossaprimavera.ru

Минздрав допустил ошибку при изменении правил медосмотра водителей. Так считает первый замгенпрокурора Александр Буксман. «Видимо, Минздрав <...> совершил ошибку, которая будет исправлена», – сказал он.

Истинная проблема заключается в том, что сейчас по закону медики не имеют права передавать МВД и ГИБДД данные о тех, кто состоит на учете как наркоман или алкоголик. В результате зачастую такие граждане получают водительские права, сказал Буксман.

«Мы об этом информировали <...> и Минздрав, и МВД, и правительство Российской Федерации с тем, чтобы эту проблему решить комплексно и раз и навсегда», – отметил замгенпрокурора.

Он также сообщил, что прокуратура изучит вопрос с новым порядком медосвидетельствования водителей и его стоимостью.

В соответствии с ранее опубликованным приказом, при получении или обновлении водительских прав нужно будет сдавать мочу для исследования на содержание наркотиков и психотропных веществ, а также кровь для определения биомаркера хронического злоупотребления алкоголем. Обследование можно пройти только в специализированных медучреждениях. Документ должен был вступить в силу 22 ноября.

Это вызвало ажиотаж среди автомобилистов. По различным данным, справки из-за введения дополнительных исследований могли подорожать до десяти раз. Из регионов начали поступать сообщения, что в наркологических диспансерах возникли огромные очереди. В четверг ситуацию раскритиковал Владимир Путин, назвав ее чушью.

В итоге Минздрав отложил нововведение «с учетом обеспокоенности граждан», сообщает РИА Новости.

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#здоровье #российская власть #транспорт #цены

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