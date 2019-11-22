Определена дата проведения большой пресс-конференции Путина

На сайте Кремля опубликовано объявление о начале аккредитации журналистов на участие в ежегодной большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина. Она состоится 19 декабря.

О месте проведения мероприятия объявят дополнительно. Известно, что встреча президента с журналистами начнется в 12 часов по московскому времени.

В 2018 году продолжительность пресс-конференции составила почти четыре часа. Путин встречается с журналистами в формате большой пресс-конференции ежегодно с 2001 года. Исключением стали четыре года, кроме с 2008 по 2012-й президентом России был Дмитрий Медведев, а Путин был премьер-министром.