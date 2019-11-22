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22ноября
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сегодня, 19:12 2

Определена дата проведения большой пресс-конференции Путина

Определена дата проведения большой пресс-конференции Путина
Фото: ntv.ru

На сайте Кремля опубликовано объявление о начале аккредитации журналистов на участие в ежегодной большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина. Она состоится 19 декабря.

О месте проведения мероприятия объявят дополнительно. Известно, что встреча президента с журналистами начнется в 12 часов по московскому времени.

В 2018 году продолжительность пресс-конференции составила почти четыре часа. Путин встречается с журналистами в формате большой пресс-конференции ежегодно с 2001 года. Исключением стали четыре года, кроме с 2008 по 2012-й президентом России был Дмитрий Медведев, а Путин был премьер-министром.

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#российская власть #СМИ

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Комментарии
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  • Рив Норин

    Рив Норин
    50 минут назад

    Отпустите дедушку на пенсию.

  • В мире животных

    В мире животных
    1 минута назад

    Через веревочку

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