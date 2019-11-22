В Белогорске водитель «Нивы» сбил женщину на пешеходном переходе

В пятницу, 22 ноября, во второй половине дня в Белогорске произошло ДТП. Водитель 1959 года рождения, управлявший «Нивой», сбил женщину-пешехода. Она переходила дорогу по «зебре» в районе городского парка культуры и отдыха.

В результате ДТП 58-летняя горожанка получила травмы и была доставлена в лечебное учреждение. Сотрудники полиции устанавливают причины и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, сообщили корреспонденту amur28.info в отделе ГИБДД.

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#Белогорск #ДТП

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Елена Котейко