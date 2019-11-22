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22ноября
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сегодня, 20:07 2

Более 98 % российской сои ввозится в Китай через провинцию Хэйлунцзян

Более 98 % российской сои ввозится в Китай через провинцию Хэйлунцзян
Фото: pixabay.com

В 2018 году импорт сои из России в провинцию Хэйлунцзян составил 803 000 тонн. Это 98,3 % всей импортируемой из РФ в Китай сои.

В 2018 году КНР из-за рубежа импортировала в общей сложности более 88 миллионов тонн сои, при этом из России в Китай было поставлено 817 000 тонн сои, это на 64,7 % больше, чем годом ранее.

На прошедшей 21 ноября в Харбине Китайско-российской инвестиционной и торговой встрече по сое участники подчеркнули необходимость углубления сотрудничества в области выращивания и импорта в Китай сои из России.

В настоящий момент Российская Федерация является шестым крупнейшим экспортером сои в Китай, но при этом объемы экспорта небольшие, пишет Biang.ru.

В июне этого года Китай и Россия подписали «План развития сотрудничества Китая и России в области выращивания сои», рассчитывая импортировать из РФ к 2024 году до 3,7 миллиона тонн сои. А в июле Главное таможенное управление Китая разрешило импорт и доставку по морю сои из всех регионов РФ. До этого сою в Китай могли поставлять только 5 регионов Дальнего Востока.

Компании провинции Хэйлунцзян уже инвестировали в 159 сельхозпредприятий на территории России, при этом общий объем инвестиций составил 1,264 миллиарда долларов США.

Всего в России сельхозпредприятия провинции Хэйлунцзян взяли в аренду более 1 миллиона гектаров земель, из которых на данный момент засеивается 693 000 гектаров.

Участники мероприятия подчеркнули, что для укрепления китайско-российского сотрудничества в области выращивания сои в России необходимо стимулировать выход китайских предприятий на российский рынок, упрощать для них условия для инвестирования, а также повышать пропускную способность таможен для увеличения объемов обратной подвозки сои, выращенной китайскими предприятиями на российской территории.

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#Китай #экономика

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Комментарии
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  • Фермер

    Фермер
    1 час назад

    Из выше сказанного следует, что не стоит мешать китайским предприятиям производить сою на Амурских полях?! Ну-ну, посмотрим, КАК ЭТО ВОЗМОЖНО ПРИ 0 КВОТЕ, на иностранную рабочую силу в Приамурье !

  • Жирнов Павел

    Жирнов Павел
    15 минут назад

    Сейчас китайцы вкладывают в основном только деньги, а работают на эти деньги наши фермеры и наемные русские рабочие. Китайский капитал в нашем сельском хозяйстве рулит. А соя и пшеница пойдут туда, где предложат выше цену. Не обязательно в Китай.

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