В Амурской области достроили и сдали новый корпус психоневрологического интерната

В Амурской области открыли новый корпус для психически нездоровых людей. Здание, рассчитанное на 53 места, находится в поселке Новый Быт Ромненского района. В нем будут жить пациенты Белогорского психоневрологического интерната.

Строительство нового корпуса началось в 2013 году. Из-за нехватки средств стройку пришлось остановить. В 2019 году на завершение работ выделили 24 миллиона рублей. Деньги получили в рамках реализации федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография». Большая часть средств поступила из федерального бюджета.

В 2019 году достроили одноэтажный спальный корпус. Он включает в себя жилые комнаты, комнаты отдыха, санитарно-технические помещения. Как сообщает правительство Амурской области, новый корпус позволит увеличить число опекаемых и довести мощность Белогорского психоневрологического интерната до 100 койко-мест.

Благодаря филиалу в Ромненском районе удастся ликвидировать очередность в стационарные организации социального обслуживания психоневрологической направленности в Амурской области.

«Сегодня стоит задача – организовать рабочие места для проживающих в интернате. Существует программа ресоциализации, вовлечения их в трудовую деятельность и улучшения качества жизни. Поэтому в проектах Министерства труда, социальной защиты населения РФ есть серьезная программа для этих людей. У нас в министерстве социальной защиты тоже есть перспективы по этому учреждению: отремонтировать здание столовой старого корпуса. Мы планируем формирование мастерских, где проживающие могли бы, в силу своих компетенций, образования, осуществлять трудовую деятельность. Например, выпечку кондитерских изделий», – рассказала зампред правительства Амурской области Ольга Лысенко.

Реализация федерального проекта старшее поколение нацпроекта «Демография» в Приамурье позволила региону не только достроить филиал психоневрологического диспансера, но и закупить автомобили для создания служб «Мобильная бригада», которые передали в 10 социальных учреждений Амурской области.

Белогорский интернат для престарелых и инвалидов создан в 1979 году. Он рассчитан на 305 мест. Позже интернат для престарелых и инвалидов перепрофилировали в психоневрологический интернат. В 1986 году было введено в эксплуатацию пятиэтажное здание на 241 койко-место. В 2013-м планировалось достроить филиал в селе Новый Быт на 53 койко-места. Работы удалось завершить только в 2019 году.