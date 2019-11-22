30 миллионов рублей отобрали у мужчины в аэропорту Екатеринбурга

Вооруженные грабители отобрали у мужчины сумку с 30 миллионами рублей возле одного из терминалов екатеринбургского аэропорта Кольцово. Об этом сообщил начальник пресс-службы ГУМВД по Свердловской области Валерий Горелых.

По предварительным данным, после нападения мужчину госпитализировали с ранением из травматического оружия. Нападавшие скрылись на машине, которую позже нашли сгоревшей в лесу рядом с дублером Сибирского тракта. Скорее всего, авто числится в угоне, добавил Горелых. В городе вводился план «Перехват», сообщает РИА Новости.

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#происшествия

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Нина Гвоздкова