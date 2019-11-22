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22ноября
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сегодня, 17:27 2

В России многодетной семье отказали в пособии из-за лишних 14 рублей

В России многодетной семье отказали в пособии из-за лишних 14 рублей
Фото: Oksana_Morgan с сайта Pixabay

В Нижневартовске многодетную семью отказались признавать малоимущей из-за того, что среднедушевой доход в ней выше прожиточного минимума на 14 рублей 48 копеек. Об этом местная жительница рассказала в социальных сетях, приложив фото отказа.

В ответе чиновников сказано, что среднедушевой доход семьи составляет 15 808 рублей 28 копеек, а установленный прожиточный минимум составляет 15 793 рубля 80 копеек.

В центре социальных выплат Нижневартовска заявили Ura.ru, что решение вынесено без нарушений. «Нельзя просто взять и не учесть хоть рубль, хоть тысячу», – заявили там. Представитель учреждения напомнил, что для многодетных семей в ХМАО действуют льготы, среди которых – компенсация расходов на оплату услуг ЖКХ.

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#жизнь

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Комментарии
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  • Kadet_84

    Kadet_84
    20 минут назад

    "...Нельзя просто взять и не учесть хоть рубль, хоть тысячу», – заявили там...", ответ зазравшегося чинуши.

  • Oldlord

    Oldlord
    14 минут назад

    Да такое сплошь и рядом происходит.

    Сам в подобной ситуации был.

    А что делать?

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