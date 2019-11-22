В России многодетной семье отказали в пособии из-за лишних 14 рублей

В Нижневартовске многодетную семью отказались признавать малоимущей из-за того, что среднедушевой доход в ней выше прожиточного минимума на 14 рублей 48 копеек. Об этом местная жительница рассказала в социальных сетях, приложив фото отказа.

В ответе чиновников сказано, что среднедушевой доход семьи составляет 15 808 рублей 28 копеек, а установленный прожиточный минимум составляет 15 793 рубля 80 копеек. В центре социальных выплат Нижневартовска заявили Ura.ru, что решение вынесено без нарушений. «Нельзя просто взять и не учесть хоть рубль, хоть тысячу», – заявили там. Представитель учреждения напомнил, что для многодетных семей в ХМАО действуют льготы, среди которых – компенсация расходов на оплату услуг ЖКХ.

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#жизнь

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