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Благовещенцы могут получить бесплатную прививку от гриппа

Благовещенцы могут получить бесплатную прививку от гриппа
Фото: amurobl.ru

В субботу, 23 ноября, благовещенская поликлиника проводит акцию по иммунизации против гриппа. Возле ТРЦ «Острова» с 10 до 15 часов будет стоять «медицинский» КамАЗ. В фургоне все желающие смогут бесплатно получить прививку от гриппа и, если нужно, сделать флюорографию.

«Проводить бесплатную вакцинацию будут специалисты поликлиники в мобильном медицинском комплексе, установленном в автомобиле КамАЗ. Используем препарат "УльтриксКвадри", который содержит антигены четырех актуальных штаммов вирусов гриппа. В одном из отсеков передвижной амбулатории можно заодно сделать флюорограмму всем, кто в течение года еще не прошел это исследование. Наш мобильный комплекс легко узнать: на его борта нанесены соответствующие надписи. Ждем всех горожан», – говорит главный врач городской поликлиники № 1 Наталья Сапко.

Как утверждают специалисты, вакцинация является самой эффективной мерой профилактики гриппа. Через одну-две недели после прививки формируется защитный иммунитет, который сохраняется до года, именно поэтому так важно иммунизироваться ежегодно.

Препарат «УльтриксКвадри» предназначен для активной ежегодной профилактической иммунизации против сезонного гриппа людей в возрасте от 18 лет до 60 лет. Вакцина особенно показана лицам с высоким риском заболевания и возникновения осложнений в случае заболевания гриппом. В эту категорию входят люди, часто болеющие ОРВИ, и те, кто имеет хронические соматические заболевания, а также те, кто по роду учебной или профессиональной деятельности имеет высокий риск заболевания гриппом или заражения им других лиц. К ним относятся работники медицинских и образовательных учреждений, транспортной, коммунальной и социальной сфер, полиции, военнослужащие.

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#здоровье

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