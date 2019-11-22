Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
22ноября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 19:38 0

Видео с «нефтяным фонтаном», которое пересылают амурчане, снято в Иркутской области

Видео с «нефтяным фонтаном», которое пересылают амурчане, снято в Иркутской области

В редакцию Амур.инфо продолжают присылать видео с бьющим через дорогу гигантским фонтаном. Люди анонимно утверждают, что это «черное золото», хлещущее из разрыва на нефтепроводе в Архаринском районе. Между тем в четверг сразу несколько федеральных изданий опубликовали аналогичное видео, которое, по их данным, было снято в Иркутской области.

Сообщается, что инцидент произошел в 140 километрах от города Усть-Кута еще 18 ноября.

«В ходе мониторинга социальных сетей была выявлена недостоверная информация о разливе нефти в Усть-Кутском районе. По сообщению, переданному оперативным дежурным Единой дежурно-диспетчерской службы, 18 ноября, в результате разгерметизации запорной арматуры из-за лопнувшей задвижки произошел прорыв водовода высокого давления в районе Ярактинского нефтегазоконденсатного месторождения в 140 километрах от города Усть-Кута Иркутской области. Прорыв был устранен в течение 2-х часов. Угрозы для населения нет», – такое сообщение опубликовано на официальном сайте ГУ МЧС России по Иркутской области.

Информацию прокомментировали и в ООО «Иркутская нефтяная компания»: «18 ноября 2019 года в 9:40 по местному времени на Ярактинском нефтегазоконденсатном месторождении (Усть-Кутский район Иркутской области) на водоводе высокого давления произошла утечка технической воды по фланцевому соединению клиновой задвижки. Водовод был перекрыт, утечку устранили в течение 40 минут. Объектам окружающей среды ущерб не нанесен».

Просмотров всего: 58

#происшествия

распечатать


Происшествия

30 миллионов рублей отобрали у мужчины в аэропорту Екатеринбурга
Происшествия

Благовещенцы сняли пылающий автобус на остановке (видео)
Происшествия

В Благовещенске разыскивают водителя, сбившего человека на переходе
Происшествия 4

Во Владивостоке мать выбросила младенца с 8 этажа
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь