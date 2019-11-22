Видео с «нефтяным фонтаном», которое пересылают амурчане, снято в Иркутской области

Сообщается, что инцидент произошел в 140 километрах от города Усть-Кута еще 18 ноября.

«В ходе мониторинга социальных сетей была выявлена недостоверная информация о разливе нефти в Усть-Кутском районе. По сообщению, переданному оперативным дежурным Единой дежурно-диспетчерской службы, 18 ноября, в результате разгерметизации запорной арматуры из-за лопнувшей задвижки произошел прорыв водовода высокого давления в районе Ярактинского нефтегазоконденсатного месторождения в 140 километрах от города Усть-Кута Иркутской области. Прорыв был устранен в течение 2-х часов. Угрозы для населения нет», – такое сообщение опубликовано на официальном сайте ГУ МЧС России по Иркутской области.

Информацию прокомментировали и в ООО «Иркутская нефтяная компания»: «18 ноября 2019 года в 9:40 по местному времени на Ярактинском нефтегазоконденсатном месторождении (Усть-Кутский район Иркутской области) на водоводе высокого давления произошла утечка технической воды по фланцевому соединению клиновой задвижки. Водовод был перекрыт, утечку устранили в течение 40 минут. Объектам окружающей среды ущерб не нанесен».