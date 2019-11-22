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Амурчанка знакомит пользователей Инстаграма с поэтом и писателем Леонидом Завальнюком

Амурчанка знакомит пользователей Инстаграма с поэтом и писателем Леонидом Завальнюком
Фото: скриншот сайта

В Инстаграме появился новый паблик, который посвящен поэту, писателю и сценаристу Леониду Завальнюку: @leonid_zavalnyuk. С талантом Леонида Андреевича пользователей Сети знакомит амурчанка Виктория Гавриленко.

Виктория работает в Благовещенском государственном педагогическом университете, она преподаватель русского языка как иностранного, а также аспирант. ИА «Амур.инфо» амурчанка рассказала, что идею такого инстаграм-паблика ей предложил Игорь Горевой, член оргкомитета и жюри литературной премии имени Леонида Завальнюка. И Виктория стала вести аккаунт @leonid_zavalnyuk. Проект существует третью неделю и постепенно набирает подписчиков.

«Завальнюка здесь знают, но при этом для большой России он остается все-таки малоизвестным, несмотря на [его обширное творчество]», – отмечает Виктория Гавриленко.

На данный момент в паблике 22 публикации. Часть постов посвящена стихотворениям поэта, часть содержат информационные материалы, посвященные его биографии. В дальнейшем планируется проведение конкурсов для подписчиков.

Виктория отмечает, что цель инстаграм-паблика @leonid_zavalnyuk в том, чтобы о Леониде Андреевиче, его творчестве и деятельности узнало как можно больше людей.

Сейчас Виктория Гавриленко пишет научную работу, тема которой связана с Леонидом Завальнюком.

Как сообщало Амур.инфо, в Амурской области ежегодно проводится литературная премия имени Леонида Андреевича. Ее учредила в 2016 году телекомпания «Альфа-канал». Премия создана для поддержки талантливых авторов, связанных творчеством с Приамурьем, повышения интереса к историко-литературному наследию региона и увековечения памяти Леонида Завальнюка.

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#интернет #культура

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