В Чигирях скоро решат проблему микрорайона, который периодически остается без света

В пятницу, 22 ноября, Амурские электрические сети обратились в администрацию Благовещенского района для решения вопроса ремонта трансформаторной подстанции в селе Чигири, принадлежащей ООО «Хуа-Син». Из-за неполадок на одной из внутренних линий жители многоэтажек на улице Красной регулярно остаются без света, когда энергетики проводят плановые отключения.

Электроснабжение домов по улице Красной осуществляется от трансформаторной подстанции 10/04 кВ № 664. Для обеспечения второй категории надежности трансформаторная подстанция питается от двух независимых источников: по ВЛ 10 кВ от подстанции «Северная» и от подстанции «Чигири».

Проблема со вторым источником проявилась, когда Амурские электрические сети приступили к реконструкции одной из линий. Подключить потребителей по второй линии оказалось невозможно из-за повреждения в электрооборудовании застройщика. В адрес владельца оборудования было направлено письмо с требованием привести электрооборудование в надлежащее техническое состояние. Письма были также направлены в прокуратуру Благовещенского района, в администрацию Чигиринского сельсовета и в Дальневосточное управление Ростехнадзора по Амурской области.

Однако проблема не решалась, и при каждом отключении ВЛ 10 кВ от подстанции «Северная» жители оставались без электроснабжения.

Руководство Амурских электрических сетей в пятницу отменило запланированные отключения для проведения работ по реконструкции ВЛ 10 кВ и обратилось в администрацию Благовещенского района. Энергетики считают, что вмешательство администрации поможет повлиять на собственников энергообъекта, от которого зависит резервирование энергоснабжения на время проведения реконструкции линии.

В итоге было принято решение отремонтировать поврежденное оборудование с привлечением специалистов другой компании, поскольку владелец никак не реагировал на требования привести электрооборудование в надлежащее техническое состояние.

Специалисты Амурских электрических сетей 22 ноября обследовали и нашли место повреждения, а специалисты АКС, которых привлекла администрация Благовещенского района, ведут ремонтные работы. После завершения всех работ и проведения испытания линию введут в работу, и последующие плановые отключения электроснабжения не повлияют на жизнь этого микрорайона, сообщили в пресс-службе компании.