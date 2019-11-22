Чиновник назвала в соцсетях соседей мразями, и ее уволили

Анну Лесонен возмутил беспорядок у мусорного контейнера, вокруг которого были раскиданы отходы. Грязь она убрала, обругав при этом соседей в соцсетях.

Начальник управления культуры администрации Петрозаводска Анна Лесонен не спешит извиняться перед горожанами за резкие слова в социальных сетях. Для Пятого канала она прокомментировала свой скандальный пост в Фейсбуке про уборку мусора.

«Это мой любимый город. Считаю, что я вела себя как нормальный горожанин», – рассказала женщина в интервью.

Она считает, что она сделала для чистоты двора, а уже потом – кто она такая и какую должность занимает.

Чиновница разместила в своём аккаунте гневную запись, критикующую соседей, которые «мусор до помойки не донесли». По словам Лесонен, ей пришлось убирать разбросанный вокруг контейнера мусор за недобросовестными жителями, которых она при этом называет «мразями». Резкие слова она считает вполне уместными. При этом она добавила, что такой поступок должен стать примером для других жителей города.

Несмотря на противоречивость поступка чиновницы, с поста её всё же уволят. Официально она находится в отпуске до 25 ноября, но по возвращении её попросят написать заявление об уходе. Сама чиновница уже удалила скандальный пост из соцсети, сообщает Life.