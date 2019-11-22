Благовещенцы сняли пылающий автобус на остановке (видео)

В Благовещенске загорелся автобус ПАЗ. Это произошло в пятницу, 22 ноября, около 16 часов. Очевидцы записали видео.

На кадрах видно, как салон автобуса горит открытым пламенем. Огонь вырывается наружу. От автобуса разбегаются люди.

По информации очевидцев, местом происшествия стала остановка в районе улиц Северной – Чайковского.

Как сообщили корреспонденту ИА «Амур.инфо» в администрации Благовещенска, сообщение о происшествии поступило в 16:20. На место происшествия немедленно выехали два экипажа пожарно-спасательной части. В 16:32 возгорание ликвидировали.

Пострадавших в результате происшествия нет. К настоящему времени известно, что автобус работал на 31-м маршруте.

Причины и обстоятельства пожара установят специалисты.