В Благовещенске разыскивают водителя, сбившего человека на переходе

В Благовещенске разыскивается автомобилист, который выехал на красный и сбил пешехода. Это произошло в среду, 20 ноября, в 20:00 в районе перекрестка улиц Театральной и Свободной.

Как сообщает городской отдел ГИБДД, человек шел по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. Неустановленный водитель выехал на переход на красный и совершил наезд на человека. Пострадавший получил травмы. Водитель с места происшествия скрылся.

Госавтоинспекция просит откликнуться очевидцев, свидетелей этого ДТП или самого водителя.

Любую информацию об указанном происшествии примут в группе розыска ОБ ДПС ГИБДД МО МВД России «Благовещенский» по телефонам: (4162) 59-46-86, +7-963-800-04-50 или в дежурной части областной Госавтоинспекции по номеру: (4162) 42-52-62.

Для водителя оставление места ДТП грозит лишением права на управление транспортным средством на срок от одного года до полутора лет, либо административным арестом до 15 суток.

«Если вы стали свидетелем ДТП, один из участников которого скрылся с места происшествия, не проходите мимо, проявите гражданскую ответственность, окажите помощь прибывшим сотрудникам полиции. Возможно, именно вы запомнили обстоятельства и детали, которые позволят по горячим следам установить личность скрывшегося водителя», – подчеркивают автоинспекторы.