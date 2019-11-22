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сегодня, 16:08 0

В России нашли двойника Греты Тунберг

В России нашли двойника Греты Тунберг
Фото: личный архив Ларисы Ефремовой

В Владимировской области обнаружили девочку, которая как две капли воды похожа на прославившуюся на весь мир Грету Тунберг. Девочек объединяет не только схожая внешность, но и любовь к природе.

Лариса Ефремова, двойник шведской активистки, живет в городе Коврове. «Когда Грету показывали в новостях, я их пропустила», – рассказала «СтарХиту» десятилетняя героиня.

«Узнала о ней позже – в соцсетях группы танцев, где занимаюсь, выложили рядом мой снимок и ее с подписью: как похожи! Фото заметили журналисты, и понеслось... Мне тоже близка идея сохранения чистоты окружающей среды. Посещаю субботники. Однажды вместе с ребятами мыли памятник. Еще ходим в парк, убираем там мусор. В шоке от популярности. Непривычно. В классе друзья отреагировали нормально. Правда, некоторые дразнят Тутунберг. Я не обижаюсь, но маме неприятно. Учусь в четвертом классе, "троек" нет. Любимый предмет – физкультура. В свободное время занимаюсь бегом, хореографией.

Один телеканал предложил сыграть роль Греты в документальном фильме. Вообще, я бы хотела познакомиться с ней лично. Но плохо владею английским, боюсь, не пойму. Знаю, кто-то написал Тунберг в Инстаграме и рассказал обо мне. Вдруг удастся пообщаться? Советую Грете не пропускать уроки и искать еще способы охраны природы. Ради экологии не надо отказываться от занятий. Лично для меня это очень важно. Сама мечтаю стать мастером маникюра. Там хорошо платят. О будущей профессии много идей – тренер по легкой атлетике, балерина... Время покажет, я еще маленькая!» – рассказала девочка журналистам.

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#дети #жизнь #юмор

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