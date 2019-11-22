Во Владивостоке мать выбросила младенца с 8 этажа

В столице ДФО утром 22 ноября возле одного из домов было обнаружено тело новорожденного ребенка. Все признаки указывали на то, что малыш упал с большой высоты.

Происшествие случилось на улице Часовитина во Владивостоке. По подозрению в совершении преступления задержана 37-летняя мать ребенка. По версии следствия, она умышленно выбросила малыша в открытое окно из квартиры на 8 этаже. Он упал с высоты 30 метров и от полученных при падении повреждений скончался, сообщает приморское следственное управление.

По факту убийства младенца возбуждено уголовное дело. Назначены судебные экспертизы, в том числе психолого-психиатрическая экспертиза в отношении подозреваемой.

По информации РИА VladNews, женщина страдает психическим заболеванием. Ребенку было 3,5 месяца.