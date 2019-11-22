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Во Владивостоке мать выбросила младенца с 8 этажа

Во Владивостоке мать выбросила младенца с 8 этажа
Фото: pixabay.com

В столице ДФО утром 22 ноября возле одного из домов было обнаружено тело новорожденного ребенка. Все признаки указывали на то, что малыш упал с большой высоты.

Происшествие случилось на улице Часовитина во Владивостоке. По подозрению в совершении преступления задержана 37-летняя мать ребенка. По версии следствия, она умышленно выбросила малыша в открытое окно из квартиры на 8 этаже. Он упал с высоты 30 метров и от полученных при падении повреждений скончался, сообщает приморское следственное управление.

По факту убийства младенца возбуждено уголовное дело. Назначены судебные экспертизы, в том числе психолого-психиатрическая экспертиза в отношении подозреваемой.

По информации РИА VladNews, женщина страдает психическим заболеванием. Ребенку было 3,5 месяца.

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#Дальний Восток #дети #жизнь #происшествия

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Комментарии
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  • Noir

    Noir
    2 часа назад

    Зачем такие новости давать?

  • Gorojanka

    Gorojanka
    2 часа назад

    А как женщине с психическим заболеванием ребенка отдали?

  • Kadet_84

    Kadet_84
    2 часа назад

    Noir Зачем такие новости давать?

    Тем более на кануне "Дня мамы"...

  • Цунай

    Цунай
    1 час назад

    Привет редактору!

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