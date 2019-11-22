Материал амурского журналиста об особенных детях победил во всероссийском конкурсе

Победителями юбилейного X Всероссийского конкурса журналистских работ «В фокусе – детство» стали 28 журналистов из 24 российских регионов. Амурскую область на конкурсе представили шесть журналистов. И только один из них – Анатолий Левской – вышел в финал. Журналист дал блиц-интервью Амур.инфо.

Конкурс проводил Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Соорганизатором выступает Союз журналистов России. Конкурс призван привлечь внимание общества к проблемам детского неблагополучия.

На федеральный этап поступило 445 печатных и интернет-публикаций, радио и ТВ-работ из 75 субъектов РФ. После их оценки на соответствие номинациям и другим требованиям положения о конкурсе, к оценке жюри допущено около 200 работ.

В номинации «Дорогой безграничных возможностей» лучшей интернет-публикацией признан материал «Дотянуться до "детей солнца": как амурчанам научить своего ребенка хорошо относиться к сверстникам с особенностями». Автор работы – экс-корреспондент «Комсомольской правды в Приамурье» Анатолий Левской. Несколько лет жизни Анатолий разделил с информационным агентством «Амур.инфо», поэтому он согласился ответить на вопросы коллеги.

– Расскажи о своей конкурсной работе.

– Это попытка разобраться в том, как научить своего ребенка нормально относиться к сверстникам с особенностями развития или врожденными аномалиями. Я поговорил с родителями, у которых особенные дети, с психологом, с больничным клоуном Светланой Оленниковой. У одной мамы был негативный опыт общения с особенными детьми, у другой мамы – позитивный. С точки зрения профессиональной, журналистской, материал был неидеальным – об этом говорилось на редакционном обсуждении. И сейчас смотрю, что где-то можно было сделать по-другому, острее, глубже, лучше. Надеюсь, получится продолжить работу над этой темой.

– Удалось ли тебе узнать что-то новое в процессе работы над материалом?

– Не сказать, чтобы я что-то новое об этом узнал. Я сам являюсь родителем ребенка с особенностями. Скорее, я систематизировал полученные ранее знания.

– Почему тема особенных людей актуальна для общества?

– Проблема актуальная, конечно, потому что неприязнь, неприятие и даже агрессия по отношению к особенным детям есть и пока не собирается исчезать. Даже были комментарии к материалу в интернете: «Раньше их дураками называли и держали отдельно, а теперь, видите ли, они особенные дети, и мы с ними должны считаться». Вот показатель, что эта проблема существует до сих пор. И с этим надо работать, потому что особенных детей не нужно бояться. О них нужно заботиться, включать их в жизнь общества, реабилитировать социально – не только для того, чтобы эти дети нормально жили. Они способны и могут приносить пользу обществу. Возможно, звучит несколько высокопарно, но это так.

– Что ты испытал, когда узнал о победе во всероссийском этапе конкурса?

– Выиграть общероссийский этап было приятно.

– Ты уже получил награду?

– Победителей регионального этапа наградили в филармонии. Я не мог присутствовать, диплом и благодарность от Амурского отделения Союза журналистов приняла моя жена Юлия Гоман. Всероссийское награждение состоится в Москве 29 ноября. Туда я, к сожалению, тоже не попаду. Может быть, диплом пришлют по почте, а насчет награды, честно говоря, не знаю, будет ли это денежная сумма или что-то другое.

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На региональном этапе конкурса, который проводился министерством социальной защиты населения Амурской области и Амурской областной организацией Союза журналистов России, жюри определило следующих победителей:

Юрий Мостославский, главный редактор газеты «Благовещенск», за публикацию «Дочки-матери» (номинация «Планета «Семья»);

Екатерина Талалай, корреспондент Государственной телерадиовещательной компании «Амур», за программу «Счастье каждому. Теперь в семье» (номинация «Планета «Семья»);

Кристина Слепцова, корреспондент МУ «Информационное агентство «Город», за программу «Седьмой лепесток»: безграничные возможности Ромы Лобанова (номинация «Дорогой безграничных возможностей»);

Анатолий Левской, корреспондент газеты «Комсомольская правда» в Приамурье» за публикацию «Дотянуться до «детей солнца» (номинация «Дорогой безграничных возможностей»);

Дарья Дементьева, корреспондент газеты «Моя Мадонна», за публикацию «Он мой, родной» (номинация «Планета «Семья»);

Кристина Каширина, корреспондент МУ «Информационное агентство «Город», за программу «Пусть мама услышит, пусть мама не пьет» (номинация «Планета «Семья»).