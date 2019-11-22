Благовещенцам предлагают выбрать самых перспективных предпринимателей города (видео)

В Благовещенске прошел очный этап конкурса «Бизнес-признание». На него поступила 41 заявка. Представители малого и среднего бизнеса, распределившись по семи номинациям, презентовали жюри своё дело и новые идеи, которые позволят сделать бизнес в Благовещенске удобным и для клиентов, и для самих предпринимателей.

Участники «Бизнес-признания» защищали свои проекты в зале городской думы. Каждому конкурсанту отвели на презентацию 5 минут, в рамках которой необходимо было показать видеоролик. Участниками были только предприниматели Благовещенска. Они зарегистрировались по семи номинациям: «Лучший женский проект», «Лучший производственный проект», «Лучший проект в сфере здорового образа жизни», «Лучший интернет-проект», «Лучший сервисный проект», «Лучший молодежный проект», «Лучший социальный проект».

«Городская власть заинтересована поддерживать предпринимателей Благовещенска малого и среднего бизнеса. На этом конкурсе мы сможем выявить наиболее успешные, уникальные проекты, которые пользуются спросом среди горожан, где есть инновационный подход, качественный сервис», – отметил первый заместитель мэра Благовещенска Максим Ноженкин.

Проекты благовещенских предпринимателей оценивали представители органов муниципальной и государственной власти, заместитель председателя совета по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства при мэре города Благовещенска, депутат городской думы.

Участниками конкурса «Бизнес-признание» стали владельцы точек розничной торговли, владельцы салонов красоты, хостела, кофеен города и других предприятий.

Сладости, колбасные, макаронные изделия, бытовую химию из экологически чистых продуктов представил благовещенский предприниматель Денис Свигачев. Он подал заявку в номинации «Лучший проект в сфере здорового образа жизни».

«В данном продукте нет химических добавок. Если это вкусовой усилитель, то он натуральный. Мы хотим развивать экологическое направление, доводить до людей, что есть такие продукты», – отметил участник конкурса.

Инновационный подход в бизнесе демонстрировали предприниматели в номинации «Лучший интернет-проект». Владелица благовещенского ресторана Татьяна Гудзовская представила на суд жюри онлайн курс китайской кухни, который запустила этой осенью.

«Мы подготовили хиты нашего меню, залили их на обучающую платформу. Сложностей у людей не возникает, нам приходят положительные отзывы даже из других регионов. Я выступала одна из последних и с огромных удовольствием слушала про то, как работают у нас люди в городе. Это мировой уровень. Мы живем в такое время, что при желании можно достичь успеха в любом деле», – поделилась Татьяна.

Помимо оценок конкурсного жюри, семерку победителей поможет определить рейтинговое голосование. Горожане смогут продвинуть лучший, по их мнению, проект на сайте муниципального центра международного сотрудничества. Голосование будет открыто до 25 ноября.

Победители в каждой номинации получат памятные дипломы и денежный приз – 100 000 рублей на развитие бизнеса. Результаты конкурса «Бизнес-признание» огласят на IV Амурском экономическом форуме 29 ноября, куда пригласят всех участников состязания.