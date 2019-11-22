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22ноября
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сегодня, 16:04 0

Амурчанам и забайкальцам предлагают собрать новогодние подарки для воспитанников интернатов

Амурчанам и забайкальцам предлагают собрать новогодние подарки для воспитанников интернатов
Фото: pixabay.com

Волонтерский отряд Забайкальской железной дороги «Дорога добра» объявил акцию по сбору новогодних подарков. Они предназначены для воспитанников интернатов поселков Карымское, Забайкальск, Кокуй, Хохотуй, городов Белогорск Амурской области, Балей, Борзя Забайкальского края, а также для детей из малоимущих семей и читинской школы для слабослышащих.

Для желающих поддержать акцию ее организаторы разместили на странице отряда в интернете (vk.com/dorogadobra_zab) письма детей Деду Морозу с новогодними пожеланиями. Чтобы помочь волонтерам исполнить детские мечты, можно обратиться к руководителю волонтерского отряда «Дорога добра» Анастасии Барсук по телефону 8-999-410-51-82.

В преддверии новогодних праздников участники отряда «Дорога добра» побывают у воспитанников детских домов с развлекательными программами, организуют творческие мастер-классы и конкурсы, вручат собранные подарки, сообщает пресс-служба Забайкальской железной дороги.

Акцию «В гостях у сказки» волонтеры ЗабЖД проводят уже в пятый раз.

Волонтерский отряд «Дорога добра» действует с октября 2015 года. В настоящее время в него входят около 280 добровольцев, ведущих свою деятельность на всем полигоне ЗабЖД в Забайкальском крае и Амурской области.

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#Новый год #помощь

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