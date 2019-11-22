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Мэр Тынды поздравила рожениц с Днем матери

Мэр Тынды поздравила рожениц с Днем матери

Мэр Тынды Марина Михайлова и председатель городской Думы Игорь Магарламов посетили тындинский роддом и поздравили рожениц с наступающим Днем матери. В преддверии праздника власти вручили молодым мамам подарки для новорожденных.

С начала года в родильном доме Тынды появились на свет 402 ребенка. В феврале этого года тындинский роддом отметил 40-летний юбилей.

За это время в стенах родильного дома появились на свет более 39 тысяч новорожденных. Пик рождаемости пришелся на 80-е годы, когда за год рождались около 3 000 детей.

В роддом столицы БАМа приезжают роженицы из 27 населенных пунктов Амурской области: Тындинского, Сковородинского, Зейского и других районов, информирует пресс-служба администрации Тынды.

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#дети #праздники #Тында

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