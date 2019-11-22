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22ноября
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сегодня, 14:46 3

Амурский избирком передал вакантный мандат депутата областного заксобрания Владимиру Рокосею

Амурский избирком передал вакантный мандат депутата областного заксобрания Владимиру Рокосею
Фото: Амур.инфо

Избирательная комиссия Амурской области передала вакантный мандат депутата законодательного собрания региона Владимиру Рокосею. Об этом уведомила пресс-служба амурского избиркома.

Кресло в парламенте освободилось в связи с досрочным прекращением полномочий депутата Петра Перевезенцева, который представляет амурское отделение КПРФ и прошел в состав представительного органа по партийным спискам. Поэтому дополнительные выборы после его ухода не требуются. Мандат остается в той же партии.

После сложения полномочий по закону у партии есть 14 дней, чтобы внести предложения по кандидатуре. Бюро амурского областного комитета КПРФ решило передать мандат Владимиру Рокосею 15 ноября – сразу после рассмотрения депутатами регионального заксобрания заявления Перевезенцева, то есть в тот же день.

Облизбирком зарегистрировал депутата Законодательного собрания Амурской области Владимира Рокосея и выдал ему удостоверение об избрании.

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#заксобрание

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Комментарии
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  • Грюмидыч

    Грюмидыч
    49 минут назад

    КПРФ это пародия на КПСС.

    Отдайте мандат достойным партиям.

  • Муромов

    Муромов
    46 минут назад

    кто эти ноунеймы?

  • Муромов

    Муромов
    37 минут назад

    могли Ракутину продвинуть-видно Кобызов с ней не в ладах

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