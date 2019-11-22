Амурский избирком передал вакантный мандат депутата областного заксобрания Владимиру Рокосею

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Избирательная комиссия Амурской области передала вакантный мандат депутата законодательного собрания региона Владимиру Рокосею. Об этом уведомила пресс-служба амурского избиркома.

Кресло в парламенте освободилось в связи с досрочным прекращением полномочий депутата Петра Перевезенцева, который представляет амурское отделение КПРФ и прошел в состав представительного органа по партийным спискам. Поэтому дополнительные выборы после его ухода не требуются. Мандат остается в той же партии.

После сложения полномочий по закону у партии есть 14 дней, чтобы внести предложения по кандидатуре. Бюро амурского областного комитета КПРФ решило передать мандат Владимиру Рокосею 15 ноября – сразу после рассмотрения депутатами регионального заксобрания заявления Перевезенцева, то есть в тот же день.

Облизбирком зарегистрировал депутата Законодательного собрания Амурской области Владимира Рокосея и выдал ему удостоверение об избрании.