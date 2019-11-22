Врачи Амурской областной больницы приняли пациентов в Магдагачинском районе

Бригада врачей Амурской областной клинической больницы вернулась из командировки в Магдагачинский район. Кардиолог, окулист, эндокринолог и другие специалисты за несколько дней обследовали население 4 сел района.

«Наше учреждение вот уже более 10 лет является куратором Магдагачинского района, мы выезжаем туда два раза в год для оказания лечебной и консультативной помощи, – рассказала заведующая областной консультативно-диагностической поликлиникой Ирина Колодина. – Едут самые востребованные специалисты, которых на месте там нет. Это кардиолог, эндокринолог, отоларинголог, уролог, окулист, невролог, врач и медсестра функциональной диагностики, чтобы на месте сделать ЭКГ».

По словам медиков, такие поездки – это один из способов обеспечить доступность медицинской помощи на селе. За неделю, пока врачи работали в четырех населенных пунктах района, они приняли около пятисот человек.

«Это не мало. У врача нагрузка вообще 16-18 человек ежедневно, а во время таких поездок принимают по 30-40-50 человек в день. Мы выдаем талоны и, как правило, смотрим всех, кто пришел. Также обязательно по просьбе терапевта консультируем пациентов, находящихся в стационаре в Магдагачи, и лежачих больных с неврологической патологией на дому», – говорит Ирина Александровна.

Больше всего у сельских жителей востребованы кардиолог, невролог и окулист. Один человек приходит на прием сразу к нескольким специалистам. В областной поликлинике приводят данные: например, эндокринолог за 5 дней принял 131 пациента, выявив при этом 278 заболеваний – то есть у одного человека несколько патологий. Окулист у 184 пациентов диагностировал 328 заболеваний. Кардиолог принял 202 пациента, выявлено 289 заболеваний. Впервые в состав бригады был включен невролог, им принято 144 пациента.

По результатам таких приемов врачи направляют амурчан на амбулаторное и стационарное лечение по месту жительства, либо на дообследование и лечение в Амурскую областную больницу.

«Мы должны поставить диагноз, определить тактику ведения пациента, либо откоррегировать лечение. Кому-то нужно хирургическое лечение, кому-то высокотехнологичная медицинская помощь – все эти вопросы мы решаем», – добавляет заведующая поликлиникой.

Во время такой командировки врачи областной больницы вынуждены неделю находиться не дома. Два дня бригада живет и принимает пациентов в Магдагачи, затем 1 день в Тыгде, и уже оттуда выезжают в дневные командировки в Ушумун и Сиваки.

В райцентре медики живут в местной гостинице, а в Тыгде жить приходится прямо в больнице. «Наши врачи альтруисты, – рассказывает врач-эндокринолог Надежда Зотова, исполнявшая обязанности руководителя бригады врачей. – Хочется отметить нашего кардиолога Евгения Геннадьевича Крючкова, он мужественно на себя берет эти командировки, связанные с ними тяготы – безотказный человек».

По словам врачей, жители Магдагачинского района им всегда рады. «Люди хотели бы, чтобы мы там оставались постоянно. Больше к нам приходит женщин, мужчин по-прежнему затащить к врачам сложнее. Пациенты разные – есть и запущенные случаи. Нужно посмотреть всю его карточку, разобраться и на месте принять решение и помочь человеку в этот же день», – добавляет Надежда Сергеевна.

Следующий такой выезд в Магдагачинский район врачи Амурской областной больницы планируют весной. «Меня радует то, что когда люди регулярно приходят к нам на прием, ты видишь результат своего труда и получаешь от этого удовольствие – это очень важный для врача момент. Порой для местных жителей мы единственная возможность проверить свое здоровье», – заключает Ирина Колодина.