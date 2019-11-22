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22ноября
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сегодня, 14:08 1

В Приамурье устроили погоню за автомобилем, в котором находились туши косуль

В Приамурье устроили погоню за автомобилем, в котором находились туши косуль
Фото: pixabay.com

В Приамурье ответить перед судом и выплатить свыше 300 тысяч рублей придется охотнику, который поехал добыть кабана, но вместо этого застрелил двух косуль. Автомобиль мужчины с незаконным грузом в багажнике остановили на въезде в поселок Серышево Серышевского района.

Изначально подозрительный автомобиль с выключенными фарами инспекторы охотнадзора заметили в ходе рейда в районе села Маргаритовка Мазановского района. Однако проверить документы у возможного нарушителя не удалось. Заметив издали машину служащих управления, автомобиль резко прибавил скорость. Началась погоня.

«Информацию об автомобиле мы тут же передали всем постам ГИБДД. И на въезде в Серышево инспекторы машину остановили. Почему охотники убегали, стало понятно сразу – в багажнике лежали две целые туши косуль – самки и самца, как оказалось позднее. Впрочем, нарушитель вину отрицать не стал и сразу признал факт незаконной охоты», – рассказал служащий управления по охране животного мира Амурской области, работавший на месте происшествия.

Документы у охотников оказались в полном порядке, вот только добыть им можно было кабана. Охота же косулю закрыта второй сезон, пишет пресс-служба амурского охотуправления.

Оружие и продукция незаконной охоты у амурчанина были изъяты. Теперь мужчину ждет суд. Помимо серьезных санкций, вплоть до лишения свободы, амурчанину предстоит выплатить 320 тысяч за добытых косуль – в качестве компенсации за вред, нанесенный природе Приамурья.

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#животные #происшествия #транспорт

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Комментарии
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  • DimonS

    DimonS
    1 час назад

    И куда эта компенсация пойдет? На разведение косуль? Вот просто интересно.

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