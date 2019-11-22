Амурские школьники поучаствуют в открытом уроке с Владимиром Путиным

Открытый онлайн-урок с Владимиром Путиным пройдет 26 ноября. Участвовать в нем смогут школьники 18 регионов страны, а возможность побеседовать с президентом представится ребятам лишь четырех территорий, среди которых – Амурская область.

Ученики школы ОАО «РЖД» на станции Ерофей Павлович – лидеры всероссийского конкурса образовательных практик «ПроеКТОриЯ». Их проект «Дополнительное спальное место для ребенка в возрасте до пяти лет» признан лучшим в рамках одного из кейсов «Зоны комфорта или как улучшить путешествия?» В награду двое ребят отправились на всероссийский форум профессиональной навигации «ПроеКТОриЯ» в Ярославль, остальные участники команды присоединятся к открытому онлайн-уроку с президентом РФ.

«В ходе открытого урока школьники смогут задать Владимиру Владимировичу свои вопросы. От нашей школы говорить с руководителем страны будет восьмиклассник Роман Шестаков, участвующий в разработке проекта, который победил в конкурсе "ПроеКТОриЯ". Какой будет его вопрос, пока неизвестно, ребята еще над ним думают», – пояснила директор школы № 50 Елена Усольцева.

«Проект "Дополнительное спальное место для ребенка в возрасте до пяти лет" мы намерены продвигать и дальше. На форуме будет присутствовать множество спонсоров. Возможно, работа наших школьников их заинтересует, благодаря чему идея будет претворена в жизнь», – добавила Елена Усольцева.

Финальный этап конкурсной программы в столице Ярославской области стартует в субботу, 23 ноября и продлится до 26 ноября. Форум объединит более 500 школьников, 120 педагогов и 50 компаний и вузов. Амурскую область, помимо учеников из поселка Ерофей Павлович, будут представлять педагог и школьники из школы № 16 и гимназии № 1 Благовещенска, победившие в других номинациях.

Направления форума соответствуют шести глобальным вызовам современности: «Экология», «Культурный код», «Производственная революция», «Здоровье», «Среда обитания», «Безопасность». Школьники и педагоги будут работать с кейсами ведущих российских работодателей. Авторы лучших решений смогут претендовать на получение высшего образования в вузах и трудоустройство в компаниях.