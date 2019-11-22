День матери, AmurDance, ловля мормышкой: выходные в Благовещенске

В предстоящие субботу и воскресенье в Благовещенске пройдет множество культурных и спортивных событий. Жители смогут познакомиться с армянской культурой, узнать об истории появления Дня матери и полюбоваться на танцевальные пары, исполняющие зажигательную румбу и чувственное танго.

Пятница 22 ноября

Вечером с 19:00 до 22:00 в БГПУ пройдет необычное мероприятие «Ночь в универе». В программе: неформальная встреча с ректором; «Своя игра» (отгадать птиц по голосам, животных по следам); увлекательные химические опыты; экскурсия по «казематам» мужской гимназии с фонариком; настольные игры; мастер-класс по блогингу, открытая спортивная тренировка по Tae-bo (единоборство). (16+)

В краеведческом музее в 19:00 начнется вечерняя интерактивная экскурсию «Шагни в тайну». Гостям предстоит увлекательное путешествие по залам ночного музея с фонариком. Цена билета – 300 рублей. Группы от 10 до 30 человек. Количество мест ограничено. (16+)

22 и 23 ноября в Благовещенске пройдут II Всероссийские студенческие игры боевых искусств (этап Дальневосточного федерального округа). Масштабное спортивное мероприятие примут несколько площадок города. (12+)

Суббота, 23 ноября

В 9:00 на затоне реки Зеи (улица Ленина, 1) торжественно откроется чемпионат Амурской области по рыболовному спорту. Дисциплина: ловля мормышкой со льда. (16+)

В малом зале ОКЦ стартует дальневосточный турнир по танцевальному спорту AmurDance 2019. В мероприятии примут участие спортсмены из городов Хабаровск, Комсомольск-на-Амуре, Благовещенск и Белогорск. Более 100 сильнейших пар продемонстрируют свое мастерство в европейской и латиноамериканской программах. Участники исполнят танцы: самба, румба, ча-ча-ча, пасодобль, джайв, вальс, танго, фокстрот. Начало отделений в 10:00 и 13:00. Финал – в 16:00. (12+)

В 14:30 в отделе ДПИ МБУК «ГДК» пройдет мастер-класс «Живая кисть» по обучению росписи по ткани. (6+)

В 16:00 там же будет показан социальная драма «Расправь крылья» по пьесе Софьи Маньковой. (12+)

В зрительном зале ДК села Садовое в 16:00 начнется праздничный юбилейный концерт «Полвека дарим настроение», посвященный 50-летию ДК. (0+)

День армянской культуры пройдет АОДНТ (Ленина, 167). Региональное отделение Союза армян России готовит праздничную программу, чтобы познакомить всех желающих с древней армянской культурой. Мероприятие пройдет с 17:00 до 19:30. Вход по пригласительным, их можно взять в кассе АОДНТ бесплатно. (0+)

В Амурской областной филармонии в 18:00 состоится авторский вечер Александра Бобошко «С друзьями под гитару». Концерт из цикла «Живая струна», в котором примут участие исполнители бардовской песни. (12+)

Запланировано и несколько мероприятий, посвященных Дню матери: несколько творческих мастерских и литературный вечер. С полной программой мероприятий к этому празднику можно ознакомиться по ссылке.

В Амурском областном театре драмы покажу комедию в двух действиях «Тартюф, или Обманщик». Начало в 17:00. (16+)

Воскресенье, 24 ноября

В воскресенье продолжатся мероприятия ко Дню матери. В 12:00 в филиале ОКЦ (Кузнечная, 210) пройдет праздничный концерт «Сюрприз для мамы», подготовленный воспитанниками творческих студий. (6+)

В 15:00 в библиотеке «Дом семьи» (Пионерская, 157) гости познакомятся с историей праздника и сделают открытку в технике скрапбукинг. (6+)

В 15:00 в библиотеке «Багульник» в поселке Моховая Падь Л-2 откроют фотовыставку «С мамой по книжной Вселенной», где будут представлены фотоработы читателей, на которых запечатлены мамы и их дети с книгой. (6 +)

В Амурском областном театре драмы для самых маленьких зрителей пройдет волшебная сказка «Щелкунчик-Принц». (0+) Зрителей постарше ждут на комедию в двух действиях «Одолжите тенора». (16+)

В ОКЦ благовещенцев ждут на концерте певца и композитора Глеба Матвейчука. начало в 19:00.

Суббота и воскресенье, 23 и 24 ноября

Открытый чемпионат и первенство Амурской области по стрельбе из пневматического оружия, посвященный памяти Геннадия Лущикова пройдет по адресу: улица Ленина, 194. Торжественное открытие состоится 22 ноября в 11:00.

В спортзале «Политехник» (Чайковского, 16) политехнического колледжа будут проходить международные российско-китайские юношеские соревнования по настольному теннису. Торжественное открытие: 23 ноября в 10:00.

В спортивном зале на базе школы № 15 в эти дни состоится открытое первенство и чемпионат города по спортивному туризму на пешеходных дистанциях в закрытых помещениях. Для спортсменов будут приготовлены дистанции 3-х классов. Для участников показавших лучший результат (первые шесть) на дистанции 1,2 класса допускается участие на дистанции классом выше. Открытие соревнований – в 14:30.