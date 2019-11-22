В Благовещенске мужчина выпал из окна на третьем этаже

В Благовещенске сотрудники полиции устанавливают обстоятельства, при которых мужчина выпал из окна жилого дома. Как стало известно ИА «Амур.инфо», инцидент случился вечером в четверг, 21 ноября, по адресу: улица Шимановского, 5.

Как уточнили в полиции Благовещенска, по предварительным данным, мужчина выпал из окна третьего этажа. Известно, что пострадавший жив, его доставили в больницу. О случившемся в полицию сообщили медики.

В настоящее время правоохранители устанавливают причины и обстоятельства случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.