Пес почуял раковую опухоль у хозяина и спас ему жизнь

В США женщина вовремя обнаружила раковую опухоль благодаря своей собаке. Питомец часто обнюхивал живот хозяйки.

Стефани Херфель (Stephanie Herfel) призналась, что ее хаски по кличке Сьерра (Sierra) начала вести себя странно. Собака постоянно подходила к хозяйке, обнюхивала ее живот и клала на него нос. Сначала американка никак не реагировала на поведение собаки, однако несколько дней спустя она обнаружила, что Сьерра спряталась за шкаф, свернулась клубком и спрятала нос под хвост. «Ее маленькая мордочка была мокрой, а брови нахмурены», – рассказала Херфель.

Странное поведение пса, а также начавшиеся боли в животе заставили женщину обратиться за медицинской помощью. Врачи обнаружили у пациентки третью стадию рака яичников и начали незамедлительное лечение, которое привело к ремиссии.

Однако несколько месяцев спустя Херфель заметила, что Сьерра снова начала нюхать ее живот и прятать нос под лапы и хвост. Врачи подтвердили опасения женщины – рак вернулся.

Лечащий врач Херфель считает, что поведению собаки есть рациональное объяснение. Научные исследования подтвердили, что в 97 процентах случаев псы способны отличать по запаху здоровую кровь от зараженной раком.

«Эта область исследований очень интересна. Она рассматривает возможность использования собачьего нюха для обнаружения раковых опухолей», – цитирует «Лента.ру» ученого Хезера Джанкейра (Heather Junqueira).