Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
22ноября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 13:19 0

Благовещенцев зовут поддержать «Амурских рысей» в финале хоккейного турнира

Благовещенцев зовут поддержать «Амурских рысей» в финале хоккейного турнира

22 ноября в Ледовой арене «Острова» в Благовещенске состоится финальная игра турнира по хоккею. Она начнется в 14:45. Горожане могут прийти и поддержать благовещенскую команду «Амурские рыси». Вход свободный.

«Рыси» поборются за первое место турнира с командой «Союз» из города Свободный. Пока что оба коллектива выступают уверенно и не проиграли ни одной игры своим соперникам.

В 16 часов в Ледовой арене «Острова» состоится награждение участников соревнований.

Данный турнир проводится на средства федерального гранта, который выиграли «Амурские рыси». Участие принимают команды детей 2009-2010 годов рождения, не только из Амурской области, но и из других российских регионов.

Просмотров всего: 21

#спорт

распечатать

Фотогалерея
+9

Спорт 2

Чемпионы из Амурской области получили денежные премии
В России и мире

Косторная на тренировке перед Гран-при в Японии исполнила новый усложнённый каскад
Общество

В поярковском центре «Доверие» детей приучают к здоровому образу жизни
Спорт

Благовещенск примет Всероссийские студенческие игры боевых искусств

Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь