Благовещенцев зовут поддержать «Амурских рысей» в финале хоккейного турнира

22 ноября в Ледовой арене «Острова» в Благовещенске состоится финальная игра турнира по хоккею. Она начнется в 14:45. Горожане могут прийти и поддержать благовещенскую команду «Амурские рыси». Вход свободный.

«Рыси» поборются за первое место турнира с командой «Союз» из города Свободный. Пока что оба коллектива выступают уверенно и не проиграли ни одной игры своим соперникам.

В 16 часов в Ледовой арене «Острова» состоится награждение участников соревнований.

Данный турнир проводится на средства федерального гранта, который выиграли «Амурские рыси». Участие принимают команды детей 2009-2010 годов рождения, не только из Амурской области, но и из других российских регионов.