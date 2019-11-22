Благовещенцев приглашают стать народными экскурсоводами

В областном центре планируют активно развивать движение народных экскурсоводов. Всех жителей города, увлекающихся историей, приглашают в школу народного экскурсовода, которая начнет работать уже в следующем года. Об это в программе «Простые вопросы» рассказала куратор городского центра «Народный музей» Елена Пастухова.

В программе рассказали о том, что автором идеи выступила краевед и журналист Валентина Кобзарь. Она разработала 7 маршрутов экскурсий по городу, только за летний период эти экскурсии посетили более 1000 человек.

«Валентина Петровна Кобзарь, наш главный народный экскурсовод, сломала все стереотипы, все профессиональные представления об экскурсоводах. Дело в том, что экскурсоведение – это научная дисциплина. Она сломала все представления и проведении экскурсий. И я поняла главное – это простой разговор, не просто на равных, а открытие, которое делает экскурсовод, он делится с этим открытием со своими слушателями», – рассказывает Елена Ивановна.

Гостья программы убеждена, что экскурсовод – это не профессия, а призвание. По словам Елены Ивановны, игра-квест «Самый-самый Благовещенск» пробудила интерес к истории города, помогла посмотреть на привычные места другими глазами.

Следующим летом в Благовещенске намерены организовать велосипедные экскурсии и большой форум экскурсоводов. Как это будет проходить, вы узнаете из видео.