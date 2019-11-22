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22ноября
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сегодня, 12:44 0

За неделю благовещенцы вывели из строя почти 40 водоразборных колонок

За неделю благовещенцы вывели из строя почти 40 водоразборных колонок
Фото: amurcomsys.ru

В Благовещенске жители города ломают рычаги уличных водоразборных колонок. Люди подставляют под них инородные предметы, используют шланги, что категорически запрещено. Только за неделю сотрудникам «Амурских коммунальных систем» пришлось чинить около 40 колонок.

В первую очередь из-за поломок, перемерзаний водопровода и наледей возле колонок неудобства испытывают сами горожане. Специалисты АКС призывают горожан бережно относиться к водоразборным колонкам. О неисправностях оборудования можно сообщить в диспетчерскую службу по телефону: (4162) 51-88-16.

«Амурские коммунальные системы» напоминают о правилах пользования колонками: категорически запрещено подсоединение к колонкам труб, шлангов и других устройств для забора воды; необходимо выключать воду при смене емкости для воды; не рекомендуется использовать емкости с узким горлом; при наборе воды рычаг колонки должен быть полностью нажат; запрещено использовать самодельные устройства для нажатия рычага.

В областном центре Приамурья в настоящее время работают около 140 колонок, они расположены в центральных и отдаленных районах города.

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#ЖКХ #происшествия

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