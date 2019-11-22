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22ноября
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сегодня, 12:29 2

С начала 2019 года 140 амурчанок родили двойню

С начала 2019 года 140 амурчанок родили двойню
Фото: pixabay.com

Амурстат подготовил данные ко Дню матери. Этот праздник отмечается в последнее воскресенье ноября. К празднику специалисты подсчитали, сколько амурчан появились на свет в текущем году и рассказали, какие районы Приамурья отличились высоким уровнем рождаемости.

Уровень рождаемости в Амурской области в 2018 году составил 11,1 рожденных на 1 000 человек населения, в целом по России этот показатель равен 10,9. В 2018 году среди субъектов Дальневосточного федерального округа Амурская область по уровню рождаемости занимала седьмое место, опередив Камчатский и Приморский края, а также Магаданскую область.

В Амурской области за девять месяцев 2019 года родилось 5 917 детей – 3 056 мальчиков и 2 915 девочек. Мамами двойняшек стали 140 женщин. Средний возраст материнства в Амурской области – от 24 до 33 лет. На эту возрастную категорию приходится 59,7 % родившихся детей.

Как отмечает Амурстат, в целом число родившихся с начала года детей сократилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 778: на 1 000 жителей области пришлось 10,0 рождений.

Среди муниципальных образований области самый высокий уровень рождаемости в этом году наблюдается в Благовещенске (10,7 рождений на 1 000 населения), Райчихинске (10,6), Тынде (10,4), в Завитинском (12,6), Октябрьском (11,1), Благовещенском (10,8), Бурейском (10,8), Ивановском (10,8), Михайловском (10,7), Тамбовском (10,3) районах. Меньше всего рожают жительницы Свободненского (6,9), Селемджинского (8,3), Серышевского (8,3) и Шимановского (6,1) районов.

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#дети #жизнь

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Комментарии
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  • Мартовская Зима

    Мартовская Зима
    48 минут назад

    Средний возраст материнства в Амурской области – от 24 до 33 лет. На эту возрастную категорию приходится 59,7 % родившихся детей.

    Интересно, а как определился средний возраст ?

  • Oldlord

    Oldlord
    40 минут назад

    Мартовская Зима

    Средний возраст материнства в Амурской области – от 24 до 33 лет. На эту возрастную категорию приходится 59,7 % родившихся детей. Интересно, а как определился средний возраст ?



    Статистически. )



    Мамашам и малышам здоровья!



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