С начала 2019 года 140 амурчанок родили двойню

Амурстат подготовил данные ко Дню матери. Этот праздник отмечается в последнее воскресенье ноября. К празднику специалисты подсчитали, сколько амурчан появились на свет в текущем году и рассказали, какие районы Приамурья отличились высоким уровнем рождаемости.

Уровень рождаемости в Амурской области в 2018 году составил 11,1 рожденных на 1 000 человек населения, в целом по России этот показатель равен 10,9. В 2018 году среди субъектов Дальневосточного федерального округа Амурская область по уровню рождаемости занимала седьмое место, опередив Камчатский и Приморский края, а также Магаданскую область.

В Амурской области за девять месяцев 2019 года родилось 5 917 детей – 3 056 мальчиков и 2 915 девочек. Мамами двойняшек стали 140 женщин. Средний возраст материнства в Амурской области – от 24 до 33 лет. На эту возрастную категорию приходится 59,7 % родившихся детей.

Как отмечает Амурстат, в целом число родившихся с начала года детей сократилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 778: на 1 000 жителей области пришлось 10,0 рождений.

Среди муниципальных образований области самый высокий уровень рождаемости в этом году наблюдается в Благовещенске (10,7 рождений на 1 000 населения), Райчихинске (10,6), Тынде (10,4), в Завитинском (12,6), Октябрьском (11,1), Благовещенском (10,8), Бурейском (10,8), Ивановском (10,8), Михайловском (10,7), Тамбовском (10,3) районах. Меньше всего рожают жительницы Свободненского (6,9), Селемджинского (8,3), Серышевского (8,3) и Шимановского (6,1) районов.