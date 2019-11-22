В Приамурье пожаром уничтожены гараж, автомобиль, мотоциклы и трактор

Фото: архив Амур.инфо

В Магдагачинском районе Амурской области был серьезный пожар. Горел гараж, внутри которого находился различный транспорт. В итоге пламя уничтожило как сам гараж, так и транспорт.

Сообщение о пожаре в поселке Ушумун Магдагачинского района поступило в ночь на 22 ноября: произошло возгорание на частном подворье. Через шесть минут на место прибыли огнеборцы пожарного поста поселка. К ним в помощь были направлены силы пожарно-спасательной части № 35 села Сиваки.

На момент прибытия первых подразделений открытым пламенем горел гараж, в котором находились автомобиль иностранного производства, два мотоцикла и трактор. Около 50 минут ушло на ликвидацию открытого горения.

Как пишет пресс-служба ГУ МЧС России по Амурской области, позднее сообщение о происшествии не оставило гаражу шансов, огнем уничтожены и транспортные средства, находившиеся в нем. Пожарные отстояли от распространения огня жилой дом.