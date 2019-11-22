Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
22ноября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 11:19 7

Очевидец: в Благовещенске в ДТП попали пять автомобилей

Очевидец: в Благовещенске в ДТП попали пять автомобилей

22 ноября в Благовещенске произошло массовое ДТП, сообщил ИА «Амур.инфо» очевидец Альберт. По его словам, участниками аварии на улице Студенческой, на участке между Институтской и Игнатьевским шоссе, стали пять автомобилей.

Мужчина отметил, что к происшествию, скорее всего, привело неудовлетворительное состояние проезжей части. «Этот участок дороги вообще не чистят. Там сплошной лед», – констатировал благовещенец.

В управлении ГИБДД по Амурской области агентству прокомментировали, что в ДТП люди не пострадали.

Просмотров всего: 1774

#ДТП #происшествия #транспорт

распечатать


Общество

За неделю благовещенцы вывели из строя почти 40 водоразборных колонок
Происшествия

В Приамурье пожаром уничтожены гараж, автомобиль, мотоциклы и трактор
Происшествия

Жительница Сковородина заплатит 50 тысяч за нападение на полицейского
Общество 6

Полиция и минздрав объединились в борьбе за безопасность дорожного движения
Комментарии
Показать все (7) Обсудить на форуме
  • Max412

    Max412
    1 час назад

    Снег сколько дней назад прошел? Что скажет мэр в своё оправдание? Почему на дорожном покрытии асфальта не видать из-за снега? Мне вот очень хочется услышать.)))

  • Amurskiy patriot

    Amurskiy patriot
    1 час назад

    Участникам дтп необходимо что бы в протоколе было указано, что дтп произошло из за неудовлитворительного состояния дороги. Тогда страховые будут с исками выходить на ответственных за содержанием дорог.

  • Oldlord

    Oldlord
    1 час назад

    Amurskiy patriot

    Участникам дтп необходимо что бы в протоколе было указано, что дтп произошло из за неудовлитворительного состояния дороги. Тогда страховые будут с исками выходить на ответственных за содержанием дорог.



    А гайцы в протоколе напишут "не выбрал безопасную скорость движения" и ничего страховые с этим постулатом не сделают. )



  • Геральт

    Геральт
    1 час назад

    Max412Снег сколько дней назад прошел? Что скажет мэр в своё оправдание? Почему на дорожном покрытии асфальта не видать из-за снега? Мне вот очень хочется услышать.)))


    Да даже там где асфальт на дороге видно - ABSка трещит при торможении как потерпевшая, да и тронуться нормально не получается.

  • inoy

    inoy
    1 час назад

    второй циклон передали, плевали они на ваш гололед, им опять нужно песок готовить, да и бенз трать не охота...

  • inoy

    inoy
    1 час назад

    и на ваши аварии они клали!

  • Max412

    Max412
    50 минут назад

    inoy

    второй циклон передали, плевали они на ваш гололед, им опять нужно песок готовить, да и бенз трать не охота...



    Зато списывается и отчитываются отлично. Иной раз видишь эти уборщики как на ракете пролетают по улице, особенно ночью.))) Легковые машины ездят медленнее, чем эти уборщики))) глонас им в помощь)))

    Думаю прокуратура уже должна провести аудит этого мутного предприятия)))

Показать все (7) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь