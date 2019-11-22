Очевидец: в Благовещенске в ДТП попали пять автомобилей

22 ноября в Благовещенске произошло массовое ДТП, сообщил ИА «Амур.инфо» очевидец Альберт. По его словам, участниками аварии на улице Студенческой, на участке между Институтской и Игнатьевским шоссе, стали пять автомобилей.

Мужчина отметил, что к происшествию, скорее всего, привело неудовлетворительное состояние проезжей части. «Этот участок дороги вообще не чистят. Там сплошной лед», – констатировал благовещенец. В управлении ГИБДД по Амурской области агентству прокомментировали, что в ДТП люди не пострадали.

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#ДТП #происшествия #транспорт

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Александр Авдеев