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22ноября
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сегодня, 11:17 0

Жительница Сковородина заплатит 50 тысяч за нападение на полицейского

Жительница Сковородина заплатит 50 тысяч за нападение на полицейского
Фото: amur.info

Суд обязал жительницу города Сковородино оплатить судебный штраф в размере 50 тысяч рублей. Такое наказание женщина «заслужила», напав на полицейского.

Как установил Сковородинский районный суд, подсудимая, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нарушала общественный порядок. В соответствии с законом сотрудник полиции потребовал прекратить безобразничать и пройти медицинское освидетельствование. Женщина ударила руками и ногами сотрудника полиции, причинив ему ушибы и ссадины. Как сообщает прокуратура Амурской области, это повлекло возбуждение уголовного дела по части 1 статьи 318 УК РФ «Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей».

Суд согласился с мнением прокурора и назначил подсудимой меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 50 тысяч рублей. Постановление суда не вступило в законную силу.

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#закон #происшествия #Сковородино #суды

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