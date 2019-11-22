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22ноября
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сегодня, 10:56 6

Полиция и минздрав объединились в борьбе за безопасность дорожного движения

Полиция и минздрав объединились в борьбе за безопасность дорожного движения
Фото: pixabay.com

В России разработаны поправки в законодательство, исключающие возможность управления транспортным средством водителем с медицинскими противопоказаниями. Если человек при наличии противопоказаний не пройдет медкомиссию, то его водительское удостоверение аннулируют.

МВД России совместно с Минздравом подготовили изменения в федеральный закон «О безопасности дорожного движения», направленные на дальнейшее совершенствование системы медицинского обеспечения безопасности дорожного движения.

В частности, законопроектом устанавливается формирование медицинского заключения в форме электронного документа. При этом его бумажный аналог может быть дополнительно выдан владельцу по его желанию. Таким образом, при получении или замене водительского удостоверения необходимость представления медицинского заключения в бумажном виде не потребуется – всю необходимую информацию о прохождении обязательного медицинского освидетельствования Госавтоинспекция сможет запросить через систему межведомственного электронного взаимодействия.

Кроме того, законопроектом предусматривается получение МВД России информации о водителях, приобретших медицинские противопоказания к управлению транспортными средствами до истечения срока действия водительского удостоверения.

Так, при выявлении у водителя заболеваний или состояний, являющихся медицинскими противопоказаниями к управлению транспортными средствами, информация об этом зафиксируется в медицинской информационной системе и будет предоставляться в единую государственную информационную систему в сфере здравоохранения. Водителя направят на прохождение внеочередного обязательного медицинского освидетельствования. Пройти обследование автомобилист должен в течение одного месяца.

Если наличие заболеваний или состояний подтвердится, или если водитель проигнорирует медосвидетельствование, то его водительское удостоверение аннулируют. Как сообщает МВД России, нововведения позволят исключить возможность допуска к управлению транспортными средствами водителей, имеющих к этому медицинские противопоказания, что окажет положительное влияние на безопасность дорожного движения.

Кроме того, вносимые изменения позволят оптимизировать межведомственное информационное взаимодействие Минздрава и МВД России по обмену вышеуказанными сведениями, а также сократить временные затраты граждан при получении или замене водительского удостоверения.

В настоящее время законопроект размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов для оценки регулирующего воздействия.

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#закон #здоровье #транспорт

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Комментарии
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  • Max412

    Max412
    2 часа назад

    Согласно этих поправок, регулярная замена водительского и прохождение медкомиссии становится, вообще, дополнительной бессмысленной нагрузкой, которую нужно убрать!!! При выявлении противопоказаний У ЛЮБОГО ДОКТОРА, сведения будут передаваться автоматически!!! Нет смысла регулярно проходить комиссию!!! И сейчас если вы её не пройдете - ваше водительское анулируют)))

    Я -ЗА, если уберут регулярную медсправку и замену водительского. Основной документ - паспорт, гражданин и то меняет реже, чем водительское!!! В советское время водительские не меняли каждые 10 лет. Это все либерастские изыски псевдодемократической системы, которые прикрывают банальный отъем денег.

  • ay

    ay
    2 часа назад

    Max412

    Согласно этих поправок, регулярная замена водительского и прохождение медкомиссии становится, вообще, дополнительной бессмысленной нагрузкой, которую нужно убрать!!! При выявлении противопоказаний, сведения будут передаваться автоматически!!! Я -ЗА, если уберут регулярную медсправку и замену водительского. Основной документ - паспорт, гражданин и то меняет реже, чем водительское!!!



    Паспорт не позволяет владеть/управлять предметом/средством повышенной опасности.

  • Oldlord

    Oldlord
    1 час назад

    Max412

    Это все либерастские изыски псевдодемократической системы, которые прикрывают банальный отъем денег.



    Это всё, что нужно знать про наше правительство. )



  • Тигрик

    Тигрик
    1 час назад

    Лучше бы полиция объединилась с дорожными службами...

  • Max412

    Max412
    1 час назад

    ay

    Max412

    Согласно этих поправок, регулярная замена водительского и прохождение медкомиссии становится, вообще, дополнительной бессмысленной нагрузкой, которую нужно убрать!!! При выявлении противопоказаний, сведения будут передаваться автоматически!!! Я -ЗА, если уберут регулярную медсправку и замену водительского. Основной документ - паспорт, гражданин и то меняет реже, чем водительское!!!



    Паспорт не позволяет владеть/управлять предметом/средством повышенной опасности.



    Как раз именно паспорт позволяет владеть средством повышенной опасности. Но я смотрю вы и в суть новости то не сильно вникли.

    В обсуждаемой новости, медкомиссия будет иметь смысл только при первоначальном открытии категории ТС в водительском.

  • lev4ik

    lev4ik
    1 час назад

    Ждем дальнейшей государственной заботы о нас.

    Как вам идея?:

    -Каждый представитель мужского пола имеет пенис. В целях обеспечения половой неприкосновенности женщин,каждый россиянин возрастом от 14 до 80 лет обязан сдать анализ на предрасположенность к совершению изнасилований. За свой счёт,разумеется. Анализ сложный,поэтому стоимость-50.000 рублей. Не сдавший по какой-либо причине анализ на всякий случай изолируется от общества в рабочих концлагерях на срок,пока не накопит денег и не сдаст анализ,но не менее чем на два года.Просьба отнестись с пониманием,ведь это все -только для вашей безопасности и по вашей просьбе!

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