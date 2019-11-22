Полиция и минздрав объединились в борьбе за безопасность дорожного движения

В России разработаны поправки в законодательство, исключающие возможность управления транспортным средством водителем с медицинскими противопоказаниями. Если человек при наличии противопоказаний не пройдет медкомиссию, то его водительское удостоверение аннулируют.

МВД России совместно с Минздравом подготовили изменения в федеральный закон «О безопасности дорожного движения», направленные на дальнейшее совершенствование системы медицинского обеспечения безопасности дорожного движения.

В частности, законопроектом устанавливается формирование медицинского заключения в форме электронного документа. При этом его бумажный аналог может быть дополнительно выдан владельцу по его желанию. Таким образом, при получении или замене водительского удостоверения необходимость представления медицинского заключения в бумажном виде не потребуется – всю необходимую информацию о прохождении обязательного медицинского освидетельствования Госавтоинспекция сможет запросить через систему межведомственного электронного взаимодействия.

Кроме того, законопроектом предусматривается получение МВД России информации о водителях, приобретших медицинские противопоказания к управлению транспортными средствами до истечения срока действия водительского удостоверения.

Так, при выявлении у водителя заболеваний или состояний, являющихся медицинскими противопоказаниями к управлению транспортными средствами, информация об этом зафиксируется в медицинской информационной системе и будет предоставляться в единую государственную информационную систему в сфере здравоохранения. Водителя направят на прохождение внеочередного обязательного медицинского освидетельствования. Пройти обследование автомобилист должен в течение одного месяца.

Если наличие заболеваний или состояний подтвердится, или если водитель проигнорирует медосвидетельствование, то его водительское удостоверение аннулируют. Как сообщает МВД России, нововведения позволят исключить возможность допуска к управлению транспортными средствами водителей, имеющих к этому медицинские противопоказания, что окажет положительное влияние на безопасность дорожного движения.

Кроме того, вносимые изменения позволят оптимизировать межведомственное информационное взаимодействие Минздрава и МВД России по обмену вышеуказанными сведениями, а также сократить временные затраты граждан при получении или замене водительского удостоверения.

В настоящее время законопроект размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов для оценки регулирующего воздействия.