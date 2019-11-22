Шпаргалка для амурчан: Как усмирить соседей?

Есть ли вообще какие-то рычаги влияния на них? Наш ответ: есть!

Как усмирить соседей, рассказывает президент Гильдии риэлторов Приамурья, юрист в сфере недвижимости Виталий Злочевский.

Шумные соседи

В Амурской области решать такие конфликты призван областной закон №319 "Об административной ответственности в Амурской области".

- Пожалуй, самая распространенная причина конфликтов между жильцами одного дома - совершение действий, нарушающих тишину и спокойствие граждан (крик, свист, громкое пение, громкая музыка, пиротехника), - рассказывает Виталий Васильевич. - Напомним, тишина должна соблюдаться с 22.00 до 7.00 в будние дни и с 22.00 до 9.00 в выходные и праздничные дни (ст.4.1 ОЗ № 319), а также в обеденное время - с 13.00 до 15.00. Этот запрет касается шума не только в квартирах, но и на общих площадках многоквартирных домов, .во дворах, в парках, скверах, вокзалах и т.д. Исключение - Новый год и массовые культурные и спортивные мероприятия.

Кстати, немногие знают, но громкий звук автомобильной сигнализации тоже относится к шуму, и хозяина слишком громкой машины тоже можно привлечь к административной ответственности. Если сигнализация срабатывает в неурочные часы.

К слову, за прошлый год только в Благовещенске было около 1700 жалоб на шумных соседей, а за 10 месяцев текущего года - 1629.

За нарушение тишины человек получает либо предупреждение, либо штраф от 500 до 2000 рублей, за повторное нарушение в течение года - от 2000 до 4000 рублей (если вовремя не отключил сигнализацию - предупреждение или штраф от 100 до 500 рублей. Повторно в течение года - штраф от 500 до 2000 рублей).

В борьбе с грязнулями

За мусор на территории общего пользования (строительный, покрышки и т.д.) - соседей тоже можно привлечь к ответственности. А в частном секторе нарушением считается и не убраная вовремя листва, трава и т.д. За это можно получить штраф от 500 до 3000 рублей.

За прошлый год в Благовещенске было около 4100 обращений от граждан, а с января по октябрь этого года - 3500 обращений.

За непринятие мер по очистке мусора, листы и травы в прошлом году было составлено 2028 актов, в этом - более 1300.

Машина на газоне, мат на стене

Если ваши соседи любят решать вопрос парковки за счет газона - вы также можете решить вопрос, обратившись к Областному закону. В этом году таких обращений было 25.

Также можно привлечь к ответственности любителей оставлять художества в подъезде и лифтах. Правда, сделать это немного сложнее - не всегда удается установить нарушителей. В прошлом году по Благовещенску было всего два таких обращения, в этом году - одно.

Рассмотрением всех этих нарушений занимается административная комиссия при администрации города. Обращаться можно напрямую туда, в ряде случаев материалы в комиссию передаются органами внутренних дел.