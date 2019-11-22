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22ноября
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сегодня, 10:51 0

В Питере учительницу уволили из-за ее Twitter

В Питере учительницу уволили из-за ее Twitter
Фото: William Iven с сайта Pixabay

В Петербурге 25-летняя преподавательница одной из школ была уволена из учебного заведения из-за записей в Twitter. Родители и администрация школы не смогли оценить тот контент, который писала учительница.

Девушка рассказала у себя на странице, что её уволили из школы из-за постов в «Твиттере». В соцсети учительница истории и обществознания Любовь Андреевна делилась записями о распитии спиртных напитков, половых связях и работе. Недавно преподавательница писала, что забыла прийти на занятия в субботу и скрывалась от директора в школьном туалете, будучи в алкогольном опьянении.

«Короче, сегодня меня на перемене одномоментно уволили за мой твиттер. Рано или поздно это должно было произойти, потому что стать ученикам единственным понимающим их взрослым = "иметь не соответствующий должности учителя моральный облик"», – написала экс-преподавательница.

И если родители и коллеги были шокированы записями молодой преподавательницы, то дети оказались очень огорчены подобным исходом. Девушка поделилась скриншотами переписок, где ученики поддерживают учительницу и очень жалеют, что ее уволили. А она, в свою очередь, боится, что больше никогда не сможет заниматься любимым делом.

«Дети натурально начали рыдать, когда я об этом сказала. Сама держалась до последнего и рыдала уже сидя в такси. Просто как бы непонятно, что делать, но, видимо, в России работать на единственной работе, которую мне хотелось с детства, я не смогу», – цитирует Life педагога.

После увольнения учительница закрыла свой аккаунт для посторонних глаз.

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#дети #школа

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