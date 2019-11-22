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Видеокамера сняла кражу косметики в благовещенском ТРЦ «Острова» (видео)

Видеокамера сняла кражу косметики в благовещенском ТРЦ «Острова» (видео)
Фото: Скриншот видео

В одном из отделов с косметикой торгово-развлекательного центра «Острова» в Благовещенске совершена кража. Произошедшее зафиксировала камера видеонаблюдения. В городской полиции сообщили, что по поводу инцидента к ним уже поступило заявление, проводится проверка.

«В 13:15 ТРЦ Острова отдел "Just make up cosmetics" женщина украла косметику с тестер-стенда на сумму около 5 000 рублей», – сообщила в редакцию руководитель отдела Виктория.

Кадры инцидента опубликовал один из инстаграм-пабликов. На первом видео молодая женщина некоторое время стоит у вращающего стеллажа, рассматривая помаду. В какой-то момент одну из них девушка прячет в рукав куртки.

На другом видео она кладет в карман уже несколько тюбиков.

«В ТРЦ Острова были и сладкие воры и липкие, и теперь вот блеск для губ. Людей у нас совсем не останавливает наличие камер», – написал о произошедшем автор паблика, где опубликовано видео.

В МО МВД «Благовещенский» рассказали, что сообщение о краже косметики поступило в дежурную часть 22 ноября. Инцидент произошел днем ранее около 13:00. Проводится проверка.

Видео: instagram.com/kriminal.blg

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