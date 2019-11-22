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22ноября
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сегодня, 10:29 5

Граждане Эфиопии пришли в Амурскую область из Китая за лучшей жизнью

Граждане Эфиопии пришли в Амурскую область из Китая за лучшей жизнью

Сотрудники ПУ ФСБ России по Амурской области задержали нарушителей государственной границы, пытавшихся проникнуть на территорию России. Речь идет о гражданах африканской страны – Эфиопии.

Так, 17 ноября в районе села Верхнеблаговещенское Благовещенского района, благодаря четким и слаженным действиям пограничного наряда, были задержаны два гражданина Эфиопии, оба 1997 года рождения. Эти люди «нарушили государственную границу в РФ из Китая, в целях поиска лучших условий жизни», сообщает пресс-служба ПУ ФСБ России по Амурской области.

У нарушителей изъяли паспорта, продукты питания и мобильные телефоны. Кроме того, при медицинском обследовании у граждан Эфиопии были диагностированы признаки обморожения. Им оказали первую медицинскую помощь, назначили стационарное лечение.

В настоящее время проводится разбирательство, по результатам которого примут процессуальное решение.

Фото пресс-службы ПУ ФСБ России по Амурской области

Просмотров всего: 324

#жизнь #Китай

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Комментарии
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  • inoy

    inoy
    15 минут назад

    в двоку их отдайте на передержку, там есть опыт

  • Александр II

    Александр II
    8 минут назад

    У парней проблема и с географией и с логикой - не туда пришли)))

  • Страйкер

    Страйкер
    8 минут назад

    бегите безумцы (С) Гендальф

  • Kotik0028

    Kotik0028
    5 минут назад

    Лучшая жизнь - это что, житье на пособие, торговля наркотой, безделье, как принято у них в европпе. Если власти будут заниматься "соплежуйством" по отношению к таким "мигрантам", то нам скоро придется не только их кормить, но и строить публичные дома, они же "несколько недель не имели секса".

  • inoy

    inoy
    5 минут назад

    пусть в двоку сделают из них офицеров и только вернут на родину, на фото тетрисчеленж???

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