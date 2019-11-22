Граждане Эфиопии пришли в Амурскую область из Китая за лучшей жизнью

Сотрудники ПУ ФСБ России по Амурской области задержали нарушителей государственной границы, пытавшихся проникнуть на территорию России. Речь идет о гражданах африканской страны – Эфиопии.

Так, 17 ноября в районе села Верхнеблаговещенское Благовещенского района, благодаря четким и слаженным действиям пограничного наряда, были задержаны два гражданина Эфиопии, оба 1997 года рождения. Эти люди «нарушили государственную границу в РФ из Китая, в целях поиска лучших условий жизни», сообщает пресс-служба ПУ ФСБ России по Амурской области.

У нарушителей изъяли паспорта, продукты питания и мобильные телефоны. Кроме того, при медицинском обследовании у граждан Эфиопии были диагностированы признаки обморожения. Им оказали первую медицинскую помощь, назначили стационарное лечение.

В настоящее время проводится разбирательство, по результатам которого примут процессуальное решение.

Фото пресс-службы ПУ ФСБ России по Амурской области