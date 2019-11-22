Президент наградил летчиков, посадивших самолет на кукурузное поле: обзор прессы

Отложен до лета новый порядок медосмотра для водителей; школьников Якутии обязали петь гимн России; фильму о Шерлоке Холмсе исполняется 40 лет. Газеты читал ведущий авторадио-Благовещенск Павел Савинкин.

Об этом пишут все

Президент России Владимир Путин жестко раскритиковал планы Минздрава ввести новый порядок медосмотра для водителей. По его словам, это чушь, пишут «Известия». Глава государства отметил, что такой вопрос необходимо прорабатывать поэтапно, с умом. Исходя из слов президента, получается, что новый порядок был подготовлен без ума. То есть целое министерство безумных людей, возглавляемое таковым же министром!

Если кто не знает, поясню, что речь идет о том, что с сегодняшнего числа в стране ни с того, ни с сего должны были ввести новый порядок получения водительских удостоверений, при котором стоимость медицинской справки могла намного увеличиться. Но, слава богу, у нас есть президент Владимир Путин.

Также в номере

А еще президент не только встал на защиту автомобилистов (новый порядок получения водительских удостоверений Минздрав отложил до 1 июля следующего года), но и выразил недовольство всей армией чиновников. Сделал он это после церемонии вручения государственных наград особо отличившимся россиянам. Разговаривая с командиром самолета «Уральских авиалиний» Дамиром Юсуповым, посадившим аварийный самолет на кукурузное поле в Подмосковье, Владимир Владимирович по-человечески просто посетовал: «Если бы все чиновники управляли страной, как вы самолетом, было бы здорово».

Напишут же такое

В «Российской газете» рассказывается о том, что министр образования и науки Якутии Владимир Егоров подписал приказ, согласно которому учащиеся всех школ Якутии обязаны ежедневно исполнять гимн России. По задумке, это поможет воспитать «социально ответственную личность, патриота». Газета отмечает, что Якутия — единственный субъект России, где введена подобная практика. Педагоги Якутии признаются, что сами не знают всех слов гимна и не понимают, как именно планируется его исполнять — должны ли ученики сами петь его в конкретное время на уроке или можно будет просто подпевать тому, что доносится из хрипатых школьных динамиков.

Очень интересно

На очереди «Российская газета-Неделя». В этой толстушке есть материал, посвященный 40-летию выхода в свет нашего фильма-сериала о Шерлоке Холмсе. Узнаете, что Виталия Соломина не хотели утверждать на роль Ватсона из его курносого русского лица. А от Рины Зеленой вообще отмахнулись, мол, толку от этой старушки! А еще пишут, что в роли Холмса киноначальство видело Юрского, Кайдановского или Янковского, но никак не Ливанова. А еще, оказывается, планировалось снять пару серий, не более, но телезритель восстал! Ну и еще пишут, что в процессе съемок режиссер Масленников и исполнитель главной роли смертельно разругались, но причина ссоры не указана.

На посошок

Ну и напоследок «Аргументы неделi» – еженедельник, в котором на странице «Мир шпионажа» вы прочтете о двух предателях – нашем генерале Калугине и не нашем Сноудене. Узнаете, что карьеру Калугину помогли сделать американцы. Кстати сказать, у него было ни много, ни мало 22 государственные награды. Получается, награждая Калугина, награждали американцев.

И вот листал я сегодняшние толстые еженедельники, искал более-менее интересные публикации, а сам не переставал мысленно радоваться за наших автомобилистов, кому руку помощи протянул никто иной, как сам президент страны Владимир Путин!