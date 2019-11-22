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22ноября
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сегодня, 10:15 0

Пенсионный фонд Амурской области организовал горячую линию ко Дню матери

В последнее воскресенье ноября в России отмечается День матери. К этой дате отделение Пенсионного фонда по Амурской области объявляет горячую линию. Мамы могут узнать об индексации и назначении пенсий, а также получить ответы на другие вопросы.

Обратиться к специалистам ПФР можно в пятницу, 22 ноября, с 8 до 17 часов по номеру (4162) 202-400.

Звонки будут приниматься по следующим вопросам: материнский капитал и распоряжение его средствами; назначение досрочных пенсий многодетным матерям; назначение досрочных пенсий «северянкам», родившим двух и более детей; перерасчет пенсии за период ухода за детьми; компенсационная выплата по уходу за детьми-инвалидами; индексация пенсий в 2020 году; электронные услуги и сервисы на сайте ПФР – подача заявлений на материнский капитал, назначение пенсий и пособий и другим вопросам.

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#пенсии

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