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22ноября
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Проблема с отоплением в микрорайоне Европейский решена

Проблема с отоплением в микрорайоне Европейский решена
Фото: Амур.инфо

Специалисты к 6 часам утра 22 ноября завершили работы, которые проводились на месте аварии на тепловых сетях. Из-за этого происшествия 21 ноября возникла проблема с отоплением в микрорайоне Европейский.

Как сообщили ИА «Амур.инфо» в пресс-службе администрации Благовещенского района, микрорайон Европейский подключили к теплу в 08:30.

В редакцию агентства также поступила информация от жителей Европейского: люди подтверждают, что батареи в домах потеплели.

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#ЖКХ #происшествия

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