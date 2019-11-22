Проблема с отоплением в микрорайоне Европейский решена
Специалисты к 6 часам утра 22 ноября завершили работы, которые проводились на месте аварии на тепловых сетях. Из-за этого происшествия 21 ноября возникла проблема с отоплением в микрорайоне Европейский.
Как сообщили ИА «Амур.инфо» в пресс-службе администрации Благовещенского района, микрорайон Европейский подключили к теплу в 08:30.
В редакцию агентства также поступила информация от жителей Европейского: люди подтверждают, что батареи в домах потеплели.
Просмотров всего: 117