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Бивни мамонта без документов перевозили из Якутска в Благовещенск

Бивни мамонта без документов перевозили из Якутска в Благовещенск
Фото: yakutiamedia.ru

Сотрудники полиции и Россельхознадзора выявили на автодороге «Лена» перевозку автотранспортом фрагментов бивней мамонта в количестве 19 штук. Груз следовал из Якутска в Благовещенск без ветеринарных сопроводительных документов.

По факту инцидента в отношении физического лица было возбуждено административное дело по части 2 статьи 10.8 КоАП РФ (перевозка продуктов животноводства без ветеринарных сопроводительных документов). Вынесли постановление, виновного наказали административным штрафом.

Полицейские изъяли груз из оборота, он помещен на изолированное хранение, пишет ИА YakutiaMedia со ссылкой на Россельхознадзор Якутии.

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Комментарии
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  • Страйкер

    Страйкер
    57 минут назад

    мамонты не получали в то время документов

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