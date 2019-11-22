Бивни мамонта без документов перевозили из Якутска в Благовещенск

Сотрудники полиции и Россельхознадзора выявили на автодороге «Лена» перевозку автотранспортом фрагментов бивней мамонта в количестве 19 штук. Груз следовал из Якутска в Благовещенск без ветеринарных сопроводительных документов.

По факту инцидента в отношении физического лица было возбуждено административное дело по части 2 статьи 10.8 КоАП РФ (перевозка продуктов животноводства без ветеринарных сопроводительных документов). Вынесли постановление, виновного наказали административным штрафом. Полицейские изъяли груз из оборота, он помещен на изолированное хранение, пишет ИА YakutiaMedia со ссылкой на Россельхознадзор Якутии.

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Александр Авдеев