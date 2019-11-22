Стало известно, когда вступят в силу новые правила медосмотра для водителей

Новый порядок медосмотра для водителей вступит в силу летом 2020 года. Об этом говорится в приказе Минздрава, опубликованном замглавы ведомства Олегом Салагаем в Telegram-канале.

Теперь, как пишет РИА Новости, водители будут проходить медосмотр по новым правилам с 1 июля следующего года.

Ранее сообщалось, что они начнут действовать 22 ноября. Согласно документу, при получении или обновлении водительских прав россияне должны будут сдавать мочу и кровь для исследования на содержание наркотиков, психотропных веществ и биомаркеров хронического злоупотребления алкоголем.

СМИ сообщили, что из-за дополнительных анализов стоимость медсправок вырастет до десяти раз. В наркологических диспансерах разных городов образовались очереди из желающих оформить документы по старым ценам. Не стал исключением и Благовещенск. Предполагалось, что обязательная проверка водителей на алкоголизм в Приамурье будет стоить 4 200 рублей.

Владимир Путин назвал новые правила чушью. Президент призвал вводить подобные изменения с умом. Также, по мнению главы государства, Минтруд должен был обратить внимание на то, что стоимость новых справок составляет почти половину минимального размера оплаты труда.

На фоне этих событий стало известно, что директора Центра наркологии имени Сербского Татьяну Клименко уволили. По данным СМИ, именно она одобрила новые правила медосмотра.

Сама Клименко не стала озвучивать причины увольнения, комментарием Минздрава РИА Новости не располагает.