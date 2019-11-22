Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
22ноября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 08:47 8

Стало известно, когда вступят в силу новые правила медосмотра для водителей

Стало известно, когда вступят в силу новые правила медосмотра для водителей
Фото: pixabay.com

Новый порядок медосмотра для водителей вступит в силу летом 2020 года. Об этом говорится в приказе Минздрава, опубликованном замглавы ведомства Олегом Салагаем в Telegram-канале.

Теперь, как пишет РИА Новости, водители будут проходить медосмотр по новым правилам с 1 июля следующего года.

Ранее сообщалось, что они начнут действовать 22 ноября. Согласно документу, при получении или обновлении водительских прав россияне должны будут сдавать мочу и кровь для исследования на содержание наркотиков, психотропных веществ и биомаркеров хронического злоупотребления алкоголем.

СМИ сообщили, что из-за дополнительных анализов стоимость медсправок вырастет до десяти раз. В наркологических диспансерах разных городов образовались очереди из желающих оформить документы по старым ценам. Не стал исключением и Благовещенск. Предполагалось, что обязательная проверка водителей на алкоголизм в Приамурье будет стоить 4 200 рублей.

Владимир Путин назвал новые правила чушью. Президент призвал вводить подобные изменения с умом. Также, по мнению главы государства, Минтруд должен был обратить внимание на то, что стоимость новых справок составляет почти половину минимального размера оплаты труда.

На фоне этих событий стало известно, что директора Центра наркологии имени Сербского Татьяну Клименко уволили. По данным СМИ, именно она одобрила новые правила медосмотра.

Сама Клименко не стала озвучивать причины увольнения, комментарием Минздрава РИА Новости не располагает.

Просмотров всего: 1389

#закон #здоровье #транспорт

распечатать


Общество

Президент наградил летчиков, посадивших самолет на кукурузное поле: обзор прессы
Общество 68

Минздрав отложил вступление в силу приказа о новом порядке медосмотра для водителей
Общество 2

На ночь в Благовещенске закроют для проезда часть улицы Амурской
Происшествия 2

В Благовещенске фура зацепила крышу АЗС

Комментарии
Показать все (8) Обсудить на форуме
  • Max412

    Max412
    1 час назад

    Если государство говорит - "это для вашего блага", значит оно вас хочет поиметь. Если потом отменяют (приостанавливают) - оно вас уже поимело.

    Подобный тест не имеет отношения к безопасности. Он нужен при возврате водительского после лишения. Если его вводить массово, то организовывать это нужно за бюджетные деньги. В противном случае возникает вопрос за что мы платим налоги? Что бы оплачивать содержание наркологов (психиаторов и медицину вообще)? А бюджет выделялся сечиновым, ротенбергам, чубайсам на развитие нанотехнологий? Тогда мне не нужен такой минздрав, президент и это правительство!!!! ВСЕХ В ОТСТАВКУ!!!!!!!

  • sms-ка

    sms-ка
    1 час назад

    А потом Путин скажет, это все таки вынужденная мера и поднимет стоимость справки. Так же как с пенсионным возрастом.

  • Б-29

    Б-29
    57 минут назад

    Хватит бузить. Владимир Путин назвал новые правила чушью. С 1 июля 2020 года новые правила перестанут быть чушью.

  • Myxira

    Myxira
    52 минуты назад

    Б-29

    Хватит бузить. Владимир Путин назвал новые правила чушью.



    Которую надо вводить поэтапно.

  • Max412

    Max412
    30 минут назад

    Скоро нас ждет волна выявленных пенсионеров-наркоманов))) на валокордине и корвалоле, где содержатся фенобарбиталы.

  • valentinoo

    valentinoo
    28 минут назад

    Б-29

    Хватит бузить. Владимир Путин назвал новые правила чушью. С 1 июля 2020 года новые правила перестанут быть чушью.



    +++++

  • OT

    OT
    19 минут назад

    Народ я в ответ на то, что предлагает нам власть в свою очередь давйте предложим свое что-нибудь подобное. Напримерм мотивируем такое предложения к властями. Вот мы кушаем не бесплатно и причем цены растут на продукты. Полчему-же мы тогда какать должны задаром? Пусть власть за это дополнительно оплачивает.

  • ЛайКа

    ЛайКа
    15 минут назад

    OT

    Полчему-же мы тогда какать должны задаром? Пусть власть за это дополнительно оплачивает.





    Тише-тише! А то и на это налог введут



Показать все (8) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь