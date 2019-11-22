Ко Дню матери пять амурчанок награждены Почетным знаком «Материнская слава»

Пять жительниц Амурской области получили Почетный знак «Материнская слава». Награды им вручил губернатор Василий Орлов. Эти и другие награды ко Дню матери нашли своих обладателей на праздничном концерте, подготовленном Амурской областной филармонией.

Награды получили Наталья Демашина из села Поярково Михайловского района, Антонина Першуткина из Тынды, Светлана Рудая из посёлка Орлиный Свободненского района, Валентина Самодурова из села Селеткан Шимановского района и Лариса Загороднова из села Невер Сковородинского района.

«Дети расставляют в семье все по своим местам. Они все разные. У детей я развила отличную зрительную и слуховую память, в прошлом я военный картограф. Все зависит от матери. Дети — это наше зеркало. Им нужно привить понимание добра, труда, организованность. Они учатся друг у друга, учатся быть ответственными. И главное — они должны быть вместе, как кулачок. Все дети взрослые, старший уже — начальник нефтеперерабатывающей вышки в Новом Уренгое. Младшей дочери 22 года. Они все время в работе, но на Новый год все стараются ко мне приехать. Подводим итоги, радуемся друг другу», — рассказала Лариса Загороднова.

Все пять многодетных мам Приамурья были награждены Почетным знаком «Материнская слава», его они получили из рук губернатора Василия Орлова.

«Уважаемые женщины, наши мамы, в этот день в нашей стране отмечается замечательный праздник – День матери. Нет для человека более важного слова в жизни, чем слово «Мама». Мы никогда не найдём таких слов, чтобы выразить все те чувства, которые мы испытываем по отношению к нашим матерям. Мы никогда не найдём таких слов, чтобы выразить благодарность нашим мамам. В нашей стране, в Амурской области большой набор мер государственной поддержки материнства и детства. Для нас, конечно, это приоритет. Особое внимание мы уделяем многодетным семьям и отдельно благодарим тех женщин, кто взял на себя ответственность за приёмных детей, кто воспитывает их, кто разделил с ними свою судьбу. В Амурской области 9 тысяч многодетных семей, в которых воспитывается 30 тысяч человек. Ежегодно в День матери мы вручаем наиболее достойным мамам Почётный знак «Материнской славы». За 10 лет такой знак получили 128 амурчанок. И сегодня мне выпала честь ещё пяти нашим замечательным женщинам вручить эту высокую награду. Уважаемые наши мамы, я поздравляю вас с этим праздником. Желаю вам здоровья, благополучия. Хочу сказать, что мы вас очень любим», — сказал губернатор Василий Орлов.

В областном бюджете 2019 года по разделу «Государственная поддержка семьи и детей» предусмотрено более 1,5 млрд. руб. на различные меры социальной поддержки.

В рамках национального проекта «Демография» с мая этого года реализуются новые меры поддержки семей, предоставляемые независимо от дохода: единовременная денежная выплата при рождении первого ребенка в размере 23 818 рублей и предоставление регионального материнского капитала при рождении второго ребенка в размере 30% от размера материнского капитала, в 2019 году это 135,9 тысячи рублей. На сегодняшний день данными мерами поддержки уже воспользовались 2 067 граждан.

Многодетным семьям оказываются различные меры поддержки: помощь по оплате за коммунальные услуги, освобождение от платы за лекарства для малолетних детей, денежные выплаты на приобретение комплекта детской школьной одежды и обуви, компенсация расходов за питание и проезд для учащихся образовательных учреждений. Начиная с октября эти меры поддержки предоставляются многодетным семьям без учета их доходов.

Не оставлены в стороне и малообеспеченные семьи с детьми. Таким семьям продолжается предоставление детского пособия, сегодня оно выплачивается более чем на 49 тысяч детей, ежемесячных денежных выплат кормящим матерям и беременным женщинам, а также детям в возрасте до трех лет на дополнительное питание. За 10 месяцев этого года такая мера поддержки была предоставлена более 18 тысячам женщин.

С 2018 года из средств федерального бюджета женщинам при рождении или усыновлении первого ребенка предоставляется ежемесячная выплата в размере 11 909 рублей, ее уже получили более 3 тысяч женщин, общий размер выплат составил более 430,8 млн. рублей.

Малообеспеченным семьям, родившим третьего или последующего ребенка, предоставляется ежемесячная денежная выплата. В 2019 году ее размер составил 11 400 рублей. На сегодня эта выплата предоставляется на 5 286 детей.

Поддерживает Правительство Амурской области и беременных женщин. Начиная с июля беременным женщинам и роженицам высокой степени риска, проживающим в отдаленных районах Амурской области, предоставляется денежная выплата в связи с проездом к месту нахождения лечебного учреждения для проведения дородовой диагностики нарушений развития ребенка, родоразрешения. Размер выплаты составляет 6 тысяч рублей. На сегодняшний день выплатой воспользовались 192 женщины на сумму 1,236 млн. рублей.

Правительством области реализуются мероприятия, направленные на улучшение жилищных условий многодетных семей. У многодетных семей имеется возможность решать свои жилищные вопросы с помощью регионального материнского капитала семьям, имеющим 6 и более детей в возрасте до 18 лет, предоставляется социальная выплата на улучшение жилищных условий. Начиная с 2011 года таким путем улучшили свои жилищные условия 3 760 семей.

На торжественном концерте ко Дню матери были также награждены многодетные мамы, создавшие самые творческие, спортивные, патриотические семьи, а также семьи, воспитывающие детей с ограниченными возможностями здоровья, добившиеся высоких результатов на разных конкурсах, а также лучшие приемные семьи.

Еще 10 амурчанок получили благодарственные письма за личный вклад в развитие института уполномоченного по правам ребенка.

Поднялись за наградами на сцену и шесть амурских журналистов, они стали победителями Амурского регионального этапа X Всероссийского конкурса «В фокусе – детство», в котором участвовало более 700 журналистов со всей России.

В числе зрителей также было много многодетных мам. В честь праздника Амурская областная филармония приготовила большой праздничный концерт, который получил название #мамавсети. Подробнее - в блоге Натальи Наделяевой «Культпросвет».