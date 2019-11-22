В Приамурье библиотекари повысили квалификацию

В Амурской областной библиотеке прошло повышение квалификации сотрудников муниципальных библиотек Приамурья, работающих с детьми. Новые знания получили 33 библиотекаря, в том числе из отдаленных уголков региона. В рамках программы два амурских писателя презентовали свои книги.

В течение двух дней библиотекари погружались в процесс социального проектирования, для участников была организована проектная мастерская, а в результате проходила защита социально значимых проектов. Руководила этим заместитель директора Хабаровской краевой детской библиотекой имени Наволочкина, директор АНО «Точка роста», член общественного Совета при министерстве культуры Хабаровского края, член Общественной палаты Хабаровского края Наталья Ляшко.

Своим опытом о современных инновационных формах работы поделились коллеги из библиотек Приморского края. Они рассказали о своих успешных проектах в работе с детьми и молодёжью, об авторских краеведческих разработках и не только.

В течение недели состоялось несколько творческих встреч с амурскими авторами детских книг – Ликой Лойс и Александром Курако. Они рассказали о своём творческом пути и презентовали свои книги. К примеру, Лика Лойс представила свою первую детскую книгу – фантазийную сказку «Сиреневая кошка и солнечный пёс», она вышла в печать накануне и еще пахла типографской краской. Книгу Лика Лойс издала на собственные деньги.

Приглашенные дети показали костюмированную миниатюру по сказочному сюжету, а после дали отзывы о прочитанной книге. Многие попросили Лику Лойс написать продолжение сказки.

После презентации «Сиреневой кошки» ее смогли приобрести участники семинара, желающим автор раздала автографы.

«Мы обслуживаем Таскино и Путятино Мазановского района, у нас больше 500 читателей. Нам еще дали материал на дисках. Кроме того, мы будем представлять презентацию детям после этого общения. Недавно была неделя патриотической книги. Мы собирали классы, показывали презентацию о войне, проводили историческую викторину. Дети еще идут в библиотеку, у нас с интернетом очень плохо, мы далековато живем. Мы очень плотно работаем со школами, идем к ним. Нас защитил президент, который постановил, что в каждом среднем селе должна быть библиотека. Люди говорят, что мы нужны», — рассказала заведующий Путятинской сельской библиотеки Светлана Милькова.

Кроме того, для библиотекарей были организованы мастер-классы по мультипликации, эффективному публичного выступлению, использованию мультимедийных технологий в работе с детьми, составлению интерактивных викторин и кроссвордов.

Специалистам библиотек были даны методические рекомендации по планированию работы на 2020 год, представлены обзоры современной художественной литературы для детей и подростков.