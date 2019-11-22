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Амурский театр драмы выбрал пьесу для новой открытой читки

Амурский театр драмы выбрал пьесу для новой открытой читки

Амурский областной театр драмы определился с пьесой для новой открытой читки, которая пройдет 27 ноября. Это «Замыкание» драматурга Марии Малухиной о расколотых семьях и о том, как их склеивать обратно. Прошлая читка произвела фурор среди городских театралов.

Главный герой «Замыкания» — обыкновенный парень, живущий где-то в России. Правда, эта «ячейка общества» существует только де-юре, а де-факто это просто несколько взрослых людей, которые пытаются сохранить видимость семьи ради ребёнка. Взрослые в этой семье живут в своих замкнутых вселенных, всего лишь имитируя общение. И даже то, что их ребёнок давно перестал разговаривать, остаётся для них незамеченным.

Автор пьесы «Замыкание» не только ставит точный диагноз подобным семейным отношениям, но и, что бывает в современной драме крайне редко, выписывает рецепт. Или по крайней мере намекает на профилактические меры, способствующие помочь избежать трагедии.

Очередной сеанс современной драматургии пройдет в Амурском театре драмы 27 ноября. Начало в 18. 30. Вход свободный.

Об авторе пьесы «Замыкание»:

Мария Малухина родилась в Москве. Закончила бакалавриат МГИМО по специальности международные отношения, затем уехала учиться в Великобританию, где получила две степени магистра по специальностям: сценарист (университет Южного Уэлльса) и режиссер кино и ТВ (Борнмутский университет). В 2014 году переехала в Софию (Болгария). В 2017 году вошла в двадцатку финалистов престижного международного сценарного конкурса Jameson First Shot. Пьеса «Замыкание» вошла в лонг-лист международного конкурса драматургии «Баденвайлер 2018» и шорт-лист семинара драматургии «Авторская сцена-2018».

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